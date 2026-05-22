Lara Guerra 22 MAY 2026 - 17:26h.

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Víctor Ábalos comparece en el directo de 'Todo es mentira' para hablar sobre las últimas declaraciones de su padre donde se desvincula por completo de la investigación de Zapatero.

En primer lugar, el hijo del exministro asegura que "el tema de Plus Ultra dice que no le incumbe a él. Esto se gestiono sin contar con él, a sus espaldas y se encontró en el consejo de ministros esto". Sobre las declaraciones de Ábalos durante el día de hoy, el empresario asegura que "esta mañana, son declaraciones de la defensa de mi padre, él no ha dado declaraciones a ningún medio salvo dos entrevistas que hicieron antes".

Además, en lo publicado en 'Mañaneros' tiene que ver con "su defensa": "Y por lo que veo, Laila, es que se busca una guerra fría entre Zapatero y mi padre. Quiero dejar bien claro que mi padre nunca tuvo a Zapatero en su cabeza, sino que fue al contrario; es él quien tiene inquina con mi padre"

De nuevo reitera en lo mencionado anteriormente: "Esto es lo que quiero dejar bien claro. No busca un enfrentamiento sino que se mida todo con la misma vara. Vamos encontrando muchas causas para meter a mi padre con calzador porque parece que si no está el caso no tiene impacto. Mi padre no tiene nada que ver ni con Plus Ultra, ni con hidrocarburos, ni Venezuela, ni con Zapatero. El que quiera inventar que lo haga. Su credibilidad es cero".

Víctor Ábalos: "Hoy vuelvo a ver a mi padre, es la primera visita tras el juicio"

Sobre los 10.000 euros que Aldama confiesa que pagaba a Koldo y a Ábalos, y que no era por las mascarillas sino para obtener favores de la administración, Ábalos explica que "yo ya no sé ni dónde estamos no era por las mascarillas. A lo mejor el tiempo nos da la razón. En el caso de mi padre y Zapatero las comparaciones son odiosas. Supuestamente hay pagos a familiares directos, y en su caso no se ha encontrado nada de eso".

Por último, Víctor Ábalos detalla el encuentro con su padre: "Es la primera visita que retomo desde el juicio y tengo muchas ganas de verle, pero es alucinante cómo se aprovecha su estancia en prisión. Creo que fuera esto no pasaría"