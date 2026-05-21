El expreso venezolano Lorent Saleh critica duramente a Zapatero

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La vinculación entre José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela es extensa. Para el chavismo, siempre fue un referente desde sus inicios hasta la actualidad. Su relación con el país sudamericano ha sido prolongada y, para el régimen, siempre fue un aliado. Zapatero actuó como mediador en diversas crisis internas venezolanas y como observador internacional en varios procesos electorales, cuidándose siempre de no condenar el chavismo.

Tras las elecciones de julio de 2024, marcadas por un pucherazo condenado internacionalmente, Nicolás Maduro se enrocó en el poder y endureció la represión. Durante más de cinco meses, Zapatero no hizo declaraciones sobre Venezuela. Según el auto de imputación, las empresas que quisieran comprar petróleo debían pasar por él. Sus viajes al país siempre estuvieron revestidos de un barniz de mediador internacional, un papel que ha sido cuestionado reiteradamente por la oposición venezolana.

Lorent Saleh: "El dinero que se ha llevado Zapatero para muchos venezolanos significa tortura y desgracia"

'Todo es mentira' habla en directo con Lorent Saleh, expreso venezolano, sobre la imputación de Zapatero: "Era algo que esperábamos desde hace muchísimos años, nos hemos cansado de denunciar lo que es evidente mientras en Venezuela la gente comía de la basura, se moría de hambre Zapatero y su familia se hacían millonarios con la desgracia venezolana. Mientras éramos perseguido, encerrados y torturados Zapatero se tomaba fotos y celebraba con los asesinos y torturadores. El dinero que se ha llevado Zapatero para muchos venezolanos significa tortura y desgracia".

Lorent Saleh también negó el papel de mediador del expresidente en la liberación de presos políticos: "Es mentira que él era mediador para la liberación de presos políticos. No es posible que agarren, secuestren a las personas, las metan en centros de torturas, estén ahí encerradas y después las saquen, entonces tengan que agradecer a Zapatero, que narices tienen que agradecer a Zapatero. Mientras eso pasa el cobraba asesorías a la dictadura venezolana".

Además, Saleh se refirió al origen de los ingresos del expresidente: "Mientras en Venezuela había una crisis profunda humanitaria, la gente se moría de hambre, la familia de Zapatero ganaba centenares de miles de euros. No cobraban de una empresa sino de una narcodictadura que no solo asesina, mata o tortura sino también han convertido el estado venezolano en una plataforma transnacional del narcotráfico".