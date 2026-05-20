El hijo de José Luis Ábalos revela una conversación que mantuvo su padre con Zapatero sobre Pedro Sánchez

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Mientras en 'Todo es mentira' conversaban con Celestino Corbacho, exministro de Trabajo de Zapatero, Risto Mejide daba paso a Víctor Ábalos para que revelase una exclusiva que le había contado su padre sobre una anécdota con el ahora imputado: José Luis Ábalos.

"Va al hilo de la campaña de primarias. Cuando el Presidente ha dicho 'Todo el apoyo para Zapatero', mi padre ha recordado cuando en un encuentro de diputados con motivo de la novena legislatura se le acercó Zapatero y le dijo a mi padre que le habían dicho que iba a apoyar a Pedro Sánchez. El comentario de Zapatero fue que todo el tiempo que tuviera, ya no estaba en el Gobierno, lo iba a dedicar para que Pedro Sánchez nunca fuera Secretario General del Partido Socialista", revela el ahora colaborador del programa.

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Por esta razón "empezó toda una campaña con Susana Díaz, hubo la ruta del Peugot que no fue un Peugot porque es un falso mito, e hizo lo propio Zapatero por toda España lo que pasa es que con menos éxito", explica.

Por último, Víctor Ábalos comenta que "todas las personas que apoyaron a Susana, hoy están cerca del Presidente" y menciona a Pilar Alegría como ejemplo.

Momento en el que aprovechan para preguntarle si le cuadra esta información al exministro de Zapatero, presente en videollamada.

Celestino Corbacho se moja y dice si le cuadra la exclusiva

Risto Mejide le pregunta al exministro si le cuadra esta información con el Zapatero que él conoció. "Yo esa anécdota que cuenta Víctor no puedo ni confirmarla, ni desmentirla porque no estaba allí", responde el entrevistado.

Sin embargo, lo que sí puede decir es que "cuando se convocan las primarias, Zapatero me llama a mi personalmente y me pide que yo le coordine las primarias a Susana en Cataluña". Algo en lo que se implica "aún a sabiendas que Susana no contaba con la mayoría de apoyos y soportes aquí", confiesa.

Teniendo en cuenta este dato, afirma: "Sí que me cuadra, como mínimo, el compromiso de Zapatero con Susana en aquel momento. A partir de ahí, que lo hiciera por convicción porque Susana era lo mejor o porque Pedro Sánchez no le gustara, eso ya...".

Además, comparte una percepción suya que "puede estar equivocada" y un apunte por el que cree que instaurar las primarias en el PSOE "fue el error más grande que cometimos", los cuales puedes escuchar en el vídeo principal.