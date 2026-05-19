Lara Guerra 19 MAY 2026 - 19:12h.

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Soraya Rodríguez, exsecretaria de Estado Cooperación, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar su reacción ante la imputación del que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En primer lugar, la exsecretaria detalla cómo ha sido su reacción al conocer la noticia: "Para las personas que hemos trabajado con él estamos pues...ha sido un shock porque el caso no es nuevo. Yo que he estado en el Parlamento Europeo se denunció la ayuda a Plus Ultra, pero conocer que hay una investigación de 88 folios pues indudablemente a nivel personal, que ha dicho que es todo falso y que se va a defender, yo espero que pueda hacerlo y que no sea cierto algunas conclusiones a las que pueden llevar indicios que estamos conociendo".

Además, deja claro que después de salir del partido han continuado su relación: "Durante estos años he mantenido el contacto con él, siempre fui una persona activa en las primarias de Sánchez, yo hablaba mucho con él. Este giro me ha sorprendido. También hemos tenido enormes discrepancias entorno a su posición en Venezuela y de hecho, yo coincidí con él en las pasadas elecciones que hubo. Ahí le vi y tenía un papel muy diferente".

Soraya Rodríguez: "La reacción del partido ayuda poco a Zapatero"

Asimismo, Rodríguez asegura que no era conocedora de todo esto: "Yo nunca supe de esto, y le conozco desde hace muchos años, nunca se puede poner la mano en el fuego por nadie pero es de las personas que menos me hubiera imaginado estar inmerso en un caso de corrupción es él. El dinero le importaba entre cero y muy poco".

Por último, sobre las reacciones del PSOE: "Creo que la reacción del partido poco ayudan a Zapatero porque si ha dicho que va a defenderse pues lo que tiene que hacer el PSOE es lanzar el mensaje de apoyo de plena confianza en la justicia. Entiendo los nervios pero a nivel personal deseo que pueda defenderse. Los mensajes de Rebeca son intolerables, cuando uno dice que las decisiones judiciales tienen intencionalidad política...No es verdad, creo en la justicia del país"