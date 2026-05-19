Víctor Ábalos desvela la conversación que ha tenido con el exministro sobre la imputación de Zapatero: "Hay una doble vara de medir entre mi padre y él"
Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC', desarrolla los motivos de la imputación de Zapatero: "Hay varias evidencias con gran contundencia"
Víctor Ábalos, empresario e hijo de José Luis Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de haber podido hablar con él sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales.
El hijo del que fuera ministro de Trasportes ha revelado cómo se ha tomado su padre la imputación de Zapatero: "Me ha dicho que esto fue uno de los marrones que se comió y que tuvo que aguantar para que hoy las cosas se pongan en su sitio. Lo segundo que me ha comentado es que del despacho que se está registrando es del patrimonio inmobiliario del partido, no del presidente, es un despacho que se cede para personalidades".
Además, el empresario detalla que: "A mi lo que me comenta mi padre es que se lo encuentra en el propio consejo de ministros aprobándose, no se le incorporó dentro de los asuntos que le vinculaban. Detrás de esto tiene una reunión con el presidente que le comenta esta situación y le contesta la famosa frase de 'tú verás' y luego me traslada que las presiones venían de Zapatero.
Víctor Ábalos: "Zapatero es una persona importante en la caída de mi padre"
Por otra parte, sobre si le ha sorprendido la noticia, Ábalos deja claro que "a mi la noticia me ha cogido por sorpresa a medias, Zapatero ya estaba en el punto de mira y me sorprende que haya sido ahora. Estoy a la expectativa de como excompañeros de mi padre reaccionan a todo esto y me acredita que hay doble vara de medir. Las circunstancias...a mi padre se le expulsó de partido sin ni siquiera estar imputado, se le ha metido preso por un riesgo de fuga inexistente. Ya hay cosas más serias que lo de mi padre.
Por último, confiesa que "creo que su entorno y él eran conscientes de que esto tenía una gran posibilidad de que pasara. Aquí había dos requerimientos, una aprobación de informes del ministerio de Transportes y creo que la presión era para tener el visto bueno y que se autorizara la ayuda. Yo estoy decepcionado con la doble vara de medir, Zapatero es una persona importante en la caída de mi padre porque ellos han tenido un camino que se ha cruzado. Cuando mi padre tuvo una presencia en América Latina creo que Zapatero vio un rival para sus actividades allí"