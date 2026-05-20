Este es el motivo que ha dado Juan Lobato por el que defiende la presunción de inocencia de Zapatero

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Después de que saltara la noticia de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 'Todo es mentira' reciben al senador socialista Juan Lobato para saber cómo recibió la noticia y cuál es su postura al respecto.

Así se enteró Juan Lobato de la imputación de Zapatero

Según el colaborador del programa, esta información ha caído como un jarro de agua fría no solo para aquellos que militan en el partido dado que "Zapatero ha sido el presidente más votado en la historia de España y ha sido referente en temas tan importantes como el fin de ETA o el matrimonio homosexual".

"Si me preguntas a nivel emocional, lo que te intento decir es que los militantes socialistas y muchísimos ciudadanos que tenemos ese vínculo emocional con él, pues estos días son jodidos porque nos sentimos muy revueltos a nivel emocional", confiesa Juan Lobato.

Y es que su reacción inicial "es siempre el tratar de no creerte nada" ya que eso "es natural y es la reacción espontánea". Sin embargo, con el paso del tiempo "lo que va madurando es el naturalizar la situación" y pensar que "ojalá el resultado de esas investigaciones sea el archivo de la causa porque se compruebe que no hay delito".

El senador se enteró de la noticia a través de un mensaje "críptico" en un grupo de Whatsap que comenta en el programa. "Fue impactante y fíjate que es verdad que se venía publicando. Pero lo que hay que entender también porque en España está pasando una cosa que es que los hitos procesales o judiciales se magnifican políticamente", señala. "Viene pasando esto del peloteo político de si te pasa a ti un imputado pues ya voy a decir que eres un corrupto. Ahora si me pasa a mí, esto no es nada, no", añade.

Sin embargo, esta situación le lleva a poner un ejemplo que puede corroborar el presente Alfonso Serrano por el que se ve en la legitimidad de defender la presunción de inocencia de Zapatero.

El motivo por el que defiende su presunción de inocencia

Juan Lobato recuerda que cuando fue portavoz en la Asamblea de Madrid, una vicesecretaria general de Ayuso, Ana Millán, fue imputada por corrupción y a él le preguntaban en cada rueda de prensa por ella. "No tuve ni una palabra en tres años de condenar, ni de acusarla de corrupta jamás", asegura.

De hecho, cuando le desimputaron hace tres o cuatro meses, un periodista le confesó que llevaban dos días buscando declaraciones suyas atacándola y no encontraron ni una. El motivo es porque cada vez que le preguntaban decía que tenía el mismo derecho a la presunción de inocencia que los del PSOE que estuviesen imputados.

Razón por la cual, señala: "Hoy me siento con cierta legitimidad también para defender esa presunción de inocencia. He sido muy autocrítico con eso y siempre he dicho que a la corrupción propia no se le puede responder con la corrupción ajena jamás porque genera un desincentivo en la gente". Por lo tanto, considera un "error" por parte de Pedro Sánchez haberle dicho a Feijóo que se mirara en el espejo: "Hay que contestar siempre asumiendo responsabilidades, dándole la realidad de los hechos".

Alfonso Serrano, presente en el plató, corrobora lo que acaba de recordar el colaborador: "Es cierto que Juan nunca hizo alusiones a mi compañera pero miembros del grupo parlamentario y a día de hoy, incluso una vez que ha sido absuelta, siguen haciéndolo".