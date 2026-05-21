Tesh Sidi señala que el expresidente debe dar explicaciones y advierte de la brecha generacional dentro de la izquierda

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Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente del Gobierno ha sido imputado en una causa relacionada con un presunto blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Tesh Sidi, en 'Todo es mentira', ha reflexionado sobre la imputación de Zapatero: "Creo que ayer España entro en una catarsis, yo creo que lo que tiene que hacer Zapatero es dar las explicaciones que dijo que iba a dar. Vi ayer mucha gente afectada del PSOE, pero existen dos generaciones, una que admira muchísimo a Zapatero y luego hay una generación más joven que ha vivido los recortes de Zapatero y la complejidad de hablarle a esas dos generaciones que creo que merecen explicaciones".

Tesh Sidi: "Veo crudo como van a justificar las sociedades de Dubái"

Tesh Sidi explica qué es lo que peor le parece del caso: "Veo crudo como van a justificar las sociedades de Dubái, creo que esa generación de las izquierdas le es muy complicado respaldar el lobby. Creo que las izquierdas hemos venido a no hablar de lobby, entonces es importante recalcar que un lobby de un expresidente es injustificable. Y la segunda es la de las hijas".

Además, comenta que cree que es lo mejor que le puede pasar a Zapatero: "La complejidad reside en que convivimos dos generaciones que una merece ese respeto porque es el legado de contraposición pero luego esta la otra que vivimos los recortes, la entrada de las privatizaciones… Creo que lo mejor que puede pasar es que salga inocente por su legado como presidente".