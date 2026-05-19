La imputación de ZP, un mazazo para el PSOE: "Zapatero era el alma de la militancia"

¿Qué supone este auto del juez que imputa a Zapatero para el PSOE? Un mazazo

Zapatero, en un vídeo tras su imputación: "Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra"

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¿Qué supone este auto del juez que imputa a Zapatero para el PSOE? Un mazazo. El PSOE ha estado viviendo en los últimos meses un proceso que se repite: Rumores sobre que una persona relevante del partido está siendo investigada por la policia y la justicia. Negación de esos rumores. Informaciones de medios. Descalificación de las informaciones. Autos judiciales. Sorpresa mayúscula y decepción.

Este proceso se ha vivido con Ábalos, con Santros Cerdán y ahora con ZP. Pero esto, sin duda, es más doloroso en el partido. Porque Zapatero es el espítiru del PSOE, el alma del partido, sobretodo de la militancia. El hombre que levanta a las bases y era visto como recto y honrado por parte de todos.

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De hecho, Zapatero siempre ha resaltado que en sus gobiernos nunca hubo casos de corrupción. Así es. Encarnaba el ejemplo de la limpieza. No era el típico político que estaba en esto para forrarse. Estaba, decían, por sus convicciones políticas. Obviamente podía tener sus actividades privadas, pero no ser el jefe de una trama organizada de trafico de influencias. Por eso hay mucha gente que quiere esperar a que Zapatero pueda explicar y aclarar los indicios que presenta el juez. No quieren perder la imagen de su etapa como presidente del Gobierno donde su salida se produjo por una crisis económica y no por corrupción.

Pero hoy el presunto caso de corrupción se personaliza en él. ¿En qué posición queda Pedro Sánchez con todo esto? La historia dice que Zapatero no apoyó a Pedro Sánchez en las primarias, pero se convirtió al Sanchismo con el tiempo, como tantos otros, y ahora es muy mejor apóstol. Ha sido su principal apoyo y quien le ha ayudado a revertir situaciones muy complicadas de cara a la opinión pública. Para Sánchez es un golpe muy grande y habrá que ver cuál es su reacción.

ZP fue clave en las elecciones del 2023. Ahí se reinvindicó, tras años de sombra tras la salida de su Gobierno. Dice que fue su Gobierno el que venció a ETA. A partir de ahí se convierte en revulsivo de Sánchez para las elecciones generales. Vaticina una victoria épica. Y Sánchez, aunque perdió, volvió a gobernar y desde entonces no han dejado de halagarse. Él ha dicho que se siente orgulloso de Pedro Sánchez y este que no ha habido un gobierno más limpio que el de ZP.

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Y zapatero ha seguido como activo del PSOE. Ya incluso con la sospecha de su implicación en el caso Plus Ultra, Zapatero ha vuelto estar presente en los mitines de las andaluzas. Ahí recordó que él también le ponía bastante a la derecha. Hoy en Moncloa defienden su inocencia.

De ser desconocido a ZP

Porque Zapatero fue Zapatero antes de ZP. Un diputado anónimo al que apenas mira Aznar al cruzarse con él. No mucho después se convierte en inesperado líder de la oposición tras batir a Bono en las primarias socialistas. Primer sorpresa de su trayectoria política.

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Por su oposición dialogante le apodan 'bambi' hasta que llega el no a la guerra de de Irak. Zapatero no se levanta al paso de la bandera de EEUU. Unos meses después es impulsado a Moncloa por la reacción a los atentados del 11-M. La otra gran sorpresa de su carrera. En su primera medida, España retiró sus soldados de Irak. En Washington no sentó nada bien.

Dijo ZP siempre que el poder no le iba a cambiar. Son los años dulces. La economía española cabalga a lomos de la burbuja inmobiliaria. Zapatero, ya ZP y con la zeja circunfleja como símbolo político, aprueba el matrimonio homosexual, la ley de dependencia, la ley de memoria histórica...

Se rompen los tabúes de la transición, pero también en los pactos. Zapatero opta por apoyarse en los independentistas de ERC en vez de la Convergencia de Pujol. La reforma del estatut había sido una de sus promesas y se compromete a aprobar lo que diga el parlamento de Catalunya.De aquellos polvos -sentencia del Constitucional de por medio- vendrían los lodos que culminaron en la intentona independentista una década después.

Durante su mandato una crisis económica brutal sacudió España. Una crisis que negó y tardó en ver. La Champions League de la economía de ZP se dio de bruces con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El 12 de mayo de 2010 Zapatero se suicidó políticamente en el Congreso: el recorte sin precedentes del gasto público congeló hasta las pensiones. Dijo que era lo que tenía que hacer costase lo que costase. Y les costó a los socialistas las elecciones de 2011.

La patada se la llevó el sucesor de Zapatero: Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro impresicindible y socio en el que sería otro de sus legados: el fin de la violencia terrorista de ETA. Es la paradoja de un ciclo político -de los atentados del 11-M en Atocha al de la T4 en Barajas-, que se cerró por primera vez sin un caso de corrupción en el Gobierno.