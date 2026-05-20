Estos son los implicados en la trama y sus funciones dentro de la misma

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Una vez analizada la trama de la imputación a Zapatero, en 'Todo es mentira' tratan de aclarar a su audiencia qué hacía qué en este caso. Para ello conectan con el periodista Sergio Parra, quien expone la información recopilada en el auto del juez Calama.

Zapatero es señalado como el presunt0 líder de la estructura del tráfico de influencias, pero en ella el instructor señala tres niveles operativos: Zapatero estaría en la cúspide y debajo de él habría dos más.

Los implicados segundo nivel de la trama

El primero de ellos es Julio Martínez Martínez, conocido por el alias 'Julito', es un amigo personal con el que Zapatero iba a correr de forma habitual. Según el juez, se encargaba de captar clientes y gestionaba encargos. Propietario de la empresa 'Análisis relevante', le consideran el "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra. Fue detenido el pasado mes de diciembre.

En ese mismo nivel se encuentra Manuel Aaron Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela. Es administrador de varias sociedades y realizaría funciones de intermediario directo con los clientes. También sería la persona de confianza encargada de tender puentes directos de comunicación entre el pagador y el núcleo directivo de la trama.

Los implicados del tercer nivel de la trama

Debajo, en el tercer nivel, se encuentran María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina de Zapatero y esencial en las gestiones para crear la sociedad en Dubai, y Cristóbal Cano, la mano derecha de ‘Julito’. Estas dos personas se encargaban de materializar las órdenes de los de arriba. Además, existe una tercera administrativa, Judith Laure Wells Sutton, que trabajaría también en la oficina de Ferraz.

Los principales pagadores o clientes de la trama

Para entender el origen de parte de los fondos hay que conocer a Julio Martínez Sola y su consejero delegado Roberto Roselli, sin olvidarnos de Laura y Alba Zapatero ya que recibían a través de su empresa algunos de los fondos de los clientes y de otras sociedades instrumentales de la trama.

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Según las comunicaciones intervenidas, el presunto entramado mantuvieron contactos con autoridades y operadores en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.