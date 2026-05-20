Risto Mejide explica qué relación tuvo con 'Thinking Heads', una de las empresas mencionadas en el auto

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Al volver de la publicidad, Risto Mejide trata de seguir comentando temas de la actualidad pero sus colaboradores de 'Todo es mentira' no se lo permiten porque, bromeando, señalan: "Antes de la publi has dicho prácticamente que ibas a ir a prisión".

"De verdad, no puedo tener secretos. No sirvo para guardarme nada", señala el presentador. Y es que resulta que, de las varias empresas mencionadas en el auto del juez Calama por las cuales José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría cobrado cantidades de dinero que llegarían casi a los dos millones de euros, una de ellas contrató a Risto Mejide.

Risto Mejide explica su relación con 'Thinking Heads'

A la empresa a la que se refiere el presentador es 'Thinking Heads', la cual es, hasta donde el presentador sabe, "una agencia de conferenciantes por la que ha pasado otros presidentes del Gobierno y expertos en comunicación".

"En una época de mi vida que daba conferencias las daba a través de esta agencia", explica. De hecho, todavía se encuentra en el catálogo de conferenciantes por un motivo: "Nunca me salí pero no he continuado la actividad. ¿Cómo voy a continuarla si estoy aquí todos los días?".

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Una confesión que hace a raíz de haber leído en los medios que esta empresa es "un think tank sin actividad", lo que le lleva a preguntarse: "¿Cómo sin actividad? ¿Entonces quién me pagaba a mi cuando daba conferencias? Yo las daba, de hecho, dejé de darlas porque viajar era un lío y no se podía mantener con un programa diario".

"Hay empresas que con normalidad desarrollan su actividad y puede que en algunos casos intervengan en contratos públicos de forma irregular", señala Juan Lobato.

¿Esta confesión supondría una autoinculpación por parte de Risto?, el magistrado Bosch responde

Cuando Risto Mejide le pregunta al magistrado Joaquim Bosch si esto supondría su autoinculpación en el caso de Zapatero, este responde: "Has hecho una cosa muy oportuna. Siempre que alguien pueda estar afectado por algo, lo ético es ponerlo por delante. Me parece que has hecho lo correcto".

Y es que, según señala el presentador, "es público el catálogo de conferenciantes" y, por tanto, "es evidente que en algún momento podía salir": "No solo yo, mucha gente famosa está en ese catálogo".