Teresa, a sus 13 años, hace ya 50, se convirtió en la primera donante de médula en España.

No pudo evitar que su hermana gemela, que necesitó otro meses después y no lo logró, falleciera

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"Recuerdo la ilusión de que se pudiera salvar porque estaba muy mal”. Son las palabras que salen de Teresa, que a sus 13 años, hace ya 50, se convirtió en la primera donante de médula en España. Marcó un hito y abrió el camino. Fue en el Hospital de Sant Pau de Barcelona en 1976, un éxito, un hito médico que abrió la puerta a una cultura de la donación de médula que salva vidas y que es un pilar fundamental de nuestra sanidad.

La leucemia de su hermana gemela desapareció. Pero, a los pocos meses, necesitó un nuevo trasplante. Esta vez no fue posible y su hermana falleció. “Otras personas gracias a la primera no han sufrido lo que nos tocó a nosotros”, informa Alberto García.

Hoy Teresa conoce a esas otras personas. Como Ferrán Osete que donó a su hermano. "No lo hubiese dudado y menos con un hermano. Después del tratamiento puede hacer una vida normal". Su hermano Gerard, reconoce que “gracias a esto se ha reforzado el vínculo con mi hermano”.

Teresa y su hermana abrieron un camino de esperanza. Ahora la leucemia se cura.Y la donación puede hacerse a través de una imple extracción de sangre.

El doctor Javier Briones, director del Servicio Hematologia del Hospital Sant Pau da esperanzas: “Hemos pasado de supervivencias de un 20% hasta un 90% en ciertas enfermedades hematológicas”

El año pasado se realizaron en nuestro país más de 3600 trasplantes de médula ósea.