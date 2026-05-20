Patricia Pereda 20 MAY 2026 - 15:25h.

Berta tiene 4 años y tiene una enfermedad rara, la Anemia de Fanconi.

En junio tiene que enfrentarse a un trasplante de médula y no hay un donante compatible.

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Berta tiene 4 años y tiene una enfermedad rara, la Anemia de Fanconi. En junio tiene que enfrentarse a un trasplante de médula y no hay un donante compatible. Sus padres llevan años intentando recordar la importancia de la donación de médula, un proceso muy sencillo que salva vidas, informa A. Sanchís.

El tiempo para Berta no corre, vuela. Necesita un donante de médula compatible con ella y en sus cuatro años de vida sus padres no lo han encontrado. Berta padece Anemia de Fanconi, una enfermedad genética rara que destruye su médula ósea. Su única salida para sobrevivir es un trasplante. "Su padre y yo tenemos la enfermedad", dice su madre, Carla Tejera.

La situación es límite. El estado de Berta empeora y los médicos han puesto una fecha inaplazable: en junio será la operación. Por ahora la opción menos mala es trasplantar la medula de su padre compatible en un 50%. Eso puede traerle muchos problemas.

Por eso piden in extremis que se done médula ósea. Que es tan sencillo y seguro como un simple análisis de sangre. No es la médula espinal. Solo uno de cada tres o cuatro mil donantes encontramos uno no emparentado. "Con esa donación vas a salvar la vida de otro", destaca Roberto Roig, jefe del Servicio de Hemodonación del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

Carla Tejera está embarazada, pero la situación de Berta tampoco permite esperar a que nazca su hermano. No nacerá antes de junio y además no es seguro que sea compatible al 100%. "A la velocidad a la que está bajando Berta quizá sea un riesgo".

Ha empezado la cuenta atrás. Piden un pequeño pinchazo que no cuesta nada y que para Berta significa un futuro.