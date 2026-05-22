Lara Guerra 22 MAY 2026 - 19:11h.

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Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el diario publique que un militante socialista madrileño que certifica alimentos halal sería enlace de la trama de Zapatero en Dubái.

En primer lugar, el jefe de investigación explica que "en el auto del juez aparece y le da importancia a un hecho, y es que se creo una sociedad en Dubái para presuntamente blanquear los beneficios que podrían salir de estos cobros a Plus Ultra. Ahí contactan con Tomás Guerrero, es del PSOE de Getafe y tiene estructura en Dubái; también es el representante de un instituto que certifica productos halal"

Además, Chicote asegura que "la importancia es que en el auto se especifica que cuando se contacta con él hay una reunión donde acude el socio de Zapatero con Tomás. Es el propio Zapatero quien hace la reserva. A Guerrero no se le acusa de nada, pero lo llamativo es que José Luis es quien aporta el contacto. Ha intentado no figurar pero justo cuándo la trama prevé expandirse fuera de España y conseguir distintos ingresos en Dubái, a quien buscan es una persona del PSOE y es Zapatero quien hace la gestión. Esa es la importancia del nombre en esa gestión".

Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC': "Su papel dentro de la trama está claro"

Asimismo, Javier revela que ha podido conversar con Guerrero: "He podido hablar con Guerrero, que creo que está fuera de España, y hasta donde yo se es una persona importante del PSOE el que da su nombre cuando deciden crear esta sociedad para pagar el uno por ciento del rescate de Plus Ultra. Su militancia ha sido discreta y, de hecho, hoy he publicado una fotografía con la Alcaldesa de Getafe que por cierto, ha salido corriendo, nos ha enviado un correo diciendo que no le conoce de nada. Tiene un conocimiento muy estrecho de fondos soberanos y de cultura árabe"

Por último, Chicote confiesa que "su papel dentro de la trama está claro, decide en un momento hacer una expansión internacional y cree la UEDF que esto es para blanquear capitales. Hay una empresa que aparece en el auto, la que justo ha firmado el contrato para recibir justo ese uno por ciento de los 53 millones que había pactado con Plus Ultra. Esa es la vinculación. Esta empresa parece ser que querían expandir los negocios, instalándose allí podían asesora a empresas asiáticas, latinoamericanas sin pasar por España. Tenían un plan de negocios para ganar en unos años tres millones de dólares. Dubái es un lugar de tributación muy inferior a la de España"