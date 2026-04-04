Palencia también es profunda: exploramos las minas de yeso de Hornillos de Cerrato

Gabriel Cruz 04 ABR 2026 - 17:20h.

Algunas de las zonas de las minas de yeso parecen sacadas de películas fantásticas

Se pueden visitar en un tramo y actualmente se trabaja para alargar más el recorrido

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La guerra ha potenciado el turismo nacional pero seguramente quizá busque destinos originales y lejos de aglomeraciones. El que le vamos a proponer es uno de ellos. Además, está en la España vaciada. Pero no le hablamos de castillos sino de patrimonio industrial: unas curiosas y espectaculares minas de yeso.

Nos citamos con Ignacio Valdeolmillos, alcalde de Hornillos de Cerrato en Palencia. Con él entramos en unas minas cuya entrada nos recuerda a las entregas de la Guerra de las Galaxias rodadas en Túnez. En estas montañas ya se sacaba yeso en 1914 hasta que 1988 cerraron las minas. Sin embargo, cuando más se impulsó su explotación con maquinaria fue a mediados de los años 50 del SXX.

Pese a que tiene muchas entradas desde el exterior y cada galería que tiene unos cuatro metros de ancho y alto hay un momento en que la luz del sol de deja de llegar. Tras media hora andando ya no sabríamos como salir.

Hornillo de Cerrato quiere potenciar su disfrute turístico

Gracias a una subvención de la comunidad de Castilla y León, el ayuntamiento de Hornillo de Cerrato quiere potenciar su disfrute turístico y hacer visitable más galería además de hacer exposiciones las minas e incluso curar queso y vino.

Cuanto más nos acercamos los pilares son más gruesos precisamente para evitar peligro de derrumbamiento. Al final del todo, nos encontramos con bloques de arena caídos, pero ya fuera del recorrido turístico. Estos derrumbes son de las paredes de los lados. Antes de la Guerra Civil el yeso que se picaba a pico y pala y se sacaba con bueyes y mulos. Después entraron los camiones. Como uno que encontramos abandonado al estilo de una película apocalíptica de zombis.

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Toda esta mina sin uso nos recuerda a la que actualmente está en servicio en A Fraguiña, en Orense, la mina de pizarra subterránea más grande del mundo y que sigue en funcionamiento.

Hace 35 años ese tiempo acabó para la de Hornillos de Cerrato pero no se olvidó como desgraciadamente pasa tantas veces con nuestro patrimonio industrial que, a diferencia de lo ocurre en otros países, se abandona hasta que acaba hundiéndose y abandonándose.