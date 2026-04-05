Irán quiere rentabilizar el control sobre el Estrecho de Ormuz y negocia país por país los permisos de paso a cambio de dinero

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Donald Trump ha anunciado el rescate del aviador que se encontraba desde el viernes en territorio iraní y ha calificado la operación como una de las mas audaces de la historia. Poco después, Irán ha desmentido este supuesto rescate y ha asegurado que fue frustrado por las fuerzas iraníes que derribaron a dos helicópteros y un avión estadounidense. Según el Pentágono ese aparato lo abandonaron y destruyeron sus propias fuerzas antes de escapar. Al margen de esa misión de rescate de Estados Unidos, Irán continúa siendo bombardeado, pero también contrataca. En las últimas horas Irán ha lanzado ataques sobre varios países. En concreto, en Kuwait, los drones del régimen han alcanzado múltiples objetivos.

Edificios gubernamentales, instalaciones petroleras, dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua han sido atacadas esta madrugada, provocando incendios. El gobierno kuwaití dice que no ha habido víctimas pero sí importantes daños materiales. Emiratos y Bahrein también han sufrido ataques.

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La situación en el Estrecho de Ormuz

Por otro lado, la comunidad internacional se encuentra pendiente de la situación en el Estrecho de Ormuz. Mañana se cumple el ultimátum de Trump a Irán para que lo reabra el trafico marítimo o, de lo contrario, desatará el infierno.

El paso sigue cerrado aunque en las últimas horas se ha observado algo más de actividad, aunque no se ven buques atravesando el Estrecho. Pertenecen a compañías de India y China, países que Irán considera no hostiles. La Guardia Revolucionaria ha autorizado también el paso a otro segundo barco de gas vinculado con Japón.

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El régimen quiere rentabilizar su control sobre esta ruta y negocia país por país los permisos de paso a cambio de dinero.

Además, el Gobierno de Irán ha decidido permitir el tránsito a los barcos iraquíes, también a los de ayuda humanitaria. Turquía y otros países intentan sacar a los buques que se han quedado atrapados en la zona. Para ello, deben pasar por caja, pagar un peaje en función de la carga. Un dólar por barril o lo que es lo mismo, dos millones de dólares para un gran petrolero.