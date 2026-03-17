Irán maneja con puño de hierro el Estrecho de Ormuz

Cristina Montalvo 17 MAR 2026 - 14:32h.

La gasolina se ha encarecido un 17% y el diésel, que acumula una subida de más del 30%.

Irán ha hecho de Ormuz su arma más poderosa y ya ha dicho que.no pasaría por allí nada que pudiera beneficiar a Israel.

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Un petrolero con bandera de Pakistán de tamaño medio, que transportaba crudo de Abu Dabi, parece que ha sido uno de los primeros barcos no iraníes que han transitado este punto estratégico. La plataforma que monitoriza el tráfico marino muestra la ruta que ha realizado, más hacia el norte y transmitiendo su ubicación lo que hace pensar que era un viaje seguro, pactado con Irán, para no ser atacado.

Irán ha hecho de Ormuz su arma más poderosa y ya ha dicho que.no pasaría por allí nada que pudiera beneficiar a Israel. Estados Unidos o sus allados hasta ahora solo han pasado cargueros iraníes que, por cierto, están exportando más petroleo que antes de la guerra.

Algunos analistas señalan que a cargueros que anuncian sus destinos como filiales chinas se les ha permitido el paso. China es el principal comprador del crudo iraní.También a algunos buques cisterna de gas licuado con bandera de la India habrían cruzado el Estrecho.

La gasolina y el diésel siguen subiendo

Habrá que ver cómo influye esta apertura selectiva de los puntos en el precio del crudo, que sigue al alza. Amenazando con nuevas subidas de los combustibles, que no han parado de encarecerse desde el inicio de la guerra. La gasolina se ha encarecido un 17% y el diésel, que acumula una subida de más del 30%. Las estaciones de servicio han vuelto a pedir una rebaja de impuestos para mitigar estos ascensos que, dicen, ha reducido la demanda de clientes en un 25%.