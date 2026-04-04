¿Dónde buscan al piloto de caza abatido en Irán y qué aparato era?: las claves del suceso

El incidente forma parte de una serie de derribos registrados en menos de 24 horas por parte de Irán

Las operaciones de búsqueda se están desarrollando en una región montañosa del suroeste, donde se cree que cayó el cazabombardero

Compartir







La búsqueda del piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de su avión en Irán se concentra en una zona muy concreta del país. Las operaciones se están desarrollando en una región montañosa del suroeste, donde se cree que cayó el cazabombardero.

Se trata de un área especialmente complicada por su orografía, con cordilleras que superan los 4.000 metros de altitud y de difícil acceso. Además, la provincia se sitúa a unos 300 kilómetros de la frontera con Irak y a unos 200 del Golfo Pérsico, lo que añade complejidad logística tanto para las labores de rescate como para cualquier movimiento sobre el terreno.

Los derribos de varias aeronaves estadounidenses

El incidente forma parte de una serie de derribos registrados en menos de 24 horas. En concreto, se trata de dos aeronaves militares estadounidenses: un F-15 Strike Eagle y un A-10 Thunderbolt II. El primero, un cazabombardero de alta capacidad, está diseñado para misiones complejas y cuenta con dos tripulantes, un piloto y un oficial de sistemas de armas. Es uno de los modelos más avanzados de la Fuerza Aérea estadounidense, con un coste aproximado de 100 millones de dólares.

Por su parte, el A-10, conocido como “cazatanques”, es un avión más robusto y especializado en apoyo cercano a las tropas terrestres. A diferencia del F-15, solo cuenta con un piloto y destaca por su capacidad para operar durante largos periodos sobre el campo de batalla. Su coste es considerablemente menor, en torno a los 11 millones de dólares.

En el contexto actual del conflicto, Estados Unidos ya ha perdido varios aparatos de este tipo en las últimas semanas. Mientras que en algunos casos los pilotos han podido ser rescatados, la incertidumbre se mantiene ahora sobre el paradero del tripulante desaparecido en territorio iraní, en una de las zonas más complejas para cualquier operación de localización.