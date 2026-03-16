Lidia Camón 16 MAR 2026 - 14:43h.

El presidente de EEUU amenaza a la OTAN si no le ayudan a reabrir el Estrecho de Ormuz con una flotilla internacional.

La ruta alternativa a Ormuz por el oleoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa Arabia Saudi alivia los mercados

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En la guerra de Oriente Próximo, hoy el mundo sigue pendiente del estrecho de Ormuz. Trump quiere armar una flotilla internacional que permita reabrir el paso de los buques. Pero no encuentra aliados. Un meme resume perfectamente su situación, un meme que parece seguro que no le gustará a un presidente americano que daba la guerra con Irán por resuelta y que ahora teme que una escalada del petróleo le pase factura en las elecciones de medio mandato.

En el meme que se ha hecho viral, se ve a Trump haciendo auto-stop pidiendo ayuda en Ormuz. Macron y Starmer pasan de largo entre risas, aunque en el mundo real el primero se ha mostrado escéptico a ayudar y el segundo dice estar preparando un plan. Luego llegan la primera mnistra de Japón y Corea del Sur y tambien ignoran a Trump. Por último, Putin y el lider de Corea del Norte, lo mismo. Al final, Trump, se queda humillado y sin aliados. Y eso, tratándose de una personalidad como la suya es un arma de doble filo.

Lo primero que ha hecho el presidente, acostumbrado a actuar por libre, es decir que si no le ayudan ahora en Ormuz será malo para la OTAN e incluso amenaza a China, con la que tiene previsto una cumbre a finales de este mes, con anularla si ahora no actúa junto a él para asegurar el paso por Ormuz. Irán, por su parte, dice que el Estrecho, su gran arma de guerra y de presión, solo está cerrado para sus enemigos.

La jefa de la diplomacia europea dice que UE estudiará opciones aunque deja claro que la zona "queda fuera de los territorios de la OTAN". Y España es rotunda al destacar que nuestro país trabaja para una desescalada no al contrario. Habrá que esperar a ver la reacción de un Trump poco acostumbrado al rechazo y a la derrota.