El mejor lugar para retransmitir el eclipse está en Burgos, en un pequeño pueblo llamado Villalibado

Las gafas de Nuño: el negocio del eclipse de sol gracias a una madre

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La NASA lo tiene claro. El mejor lugar para retransmitir el eclipse está en Burgos, en un pequeño pueblo abandonado llamado Villalibado que en 1998 abandonaron sus dos últimos habitantes. Una década después, Juan Ansótegui, junto a tres hermanos levantaron un proyecto de turismo rural. Precisamente, 30 científicos de la NASA han tomado el pueblo para retransmitir desde aquí el eclipse solar al mundo.

Enfocados en el sol. Así estaremos y estarán en unos días miles de teléfonos móviles, pero cuidado. "Te puede fundir el sensor de la cámara". Las redes sociales ya se han llenado de tutoriales para saber cómo capturar el eclipse de este miércoles. Igual que nosotros nos ponemos gafas, tenemos que proteger el sensor de nuestra cámara. "Se necesita un filtro especial, te quitan entre 16 y 32 pasos que equivale a un 99% de luz.

Fotógrafos como Carlos cuentan los días. Tiene todo el equipo preparado. "Va a ser un momento muy bonito de poder capturarlo y vivido". Da alguna pista. "Es fundamental tener un objetivo de focal largas".

Para cámaras reflex lo suyo no es mirar por el visor sino por elsistema de pantalla con la vista protegida.

La NASA recomienda una apertura fija de efe ocho a efe dieciséis, y probar velocidades de obturación entre un milésimo de segundo y un cuarto de segundo para encontrar el ajuste óptimo.