Miguel Manso 24 JUN 2026 - 14:39h.

La musicóloga recibe a Noticias Cuatro con motivo del 60 aniversario de la emisora.

Se acaban de editar un disco y un libro conmemorativo escrito por los trabajadores de Clásica.

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En un siglo XXI marcado por la inmediatez y la saturación de estímulos, Eva Sandoval (León, 1982), directora de Radio Clásica, propone una revolución silenciosa: aprender a escuchar como herramienta para alcanzar la felicidad. En el marco del 60 aniversario de Radio Clásica, Sandoval lidera una misión para transformar la percepción de la música culta, alejándola del elitismo y convirtiéndola en un "alimento espiritual" accesible para todos los estratos de la sociedad.

Para Sandoval, licenciada en musicología y ciencias ambientales, nuestra capacidad de concentración se está viendo amenazada por el ruido mediático y el predominio absoluto de la imagen en las redes sociales. "El sentido del oído se nos ha ido atrofiando", advierte en una entrevista con Noticias Cuatro, señalando que las nuevas generaciones sufren de un límite de escucha cada vez más corto. Ante esta realidad, Radio Clásica se erige como una herramienta de servicio público que busca no solo entretener, sino educar el oído para una inmersión musical más "disfrutona" y fructífera.

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Como parte de esta celebración de seis décadas, se ha editado un disco conmemorativo y el libro ‘Músicas para vivir mejor’, una guía que propone itinerarios musicales para situaciones cotidianas y trascendentales de la vida. Desde músicas para nacer o caminar, hasta piezas para calmar discusiones familiares o combatir el estrés.

La propia Eva Sandoval firma el capítulo dedicado a las "Músicas para el duelo", un tema que aborda con profunda sensibilidad personal. Según Sandoval, la música tiene la misión sagrada de acompañar y calmar los miedos en los momentos de pérdida, funcionando como un bálsamo imprescindible para soportar la ausencia. En sus propias palabras, el oído es el último sentido que conservamos al morir, por lo que la música puede ser el último abrazo que reciba el alma.

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Desde su nombramiento, Sandoval ha trabajado para humanizar a los personajes del mundo de la música y derribar el aura de superioridad que a menudo los rodea. Su enfoque en Radio Clásica apuesta por un lenguaje cercano, el uso de metáforas cotidianas e incluso el humor para que nadie se sienta excluido.

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Para Sandoval, el éxito no se mide en fama o seguidores, sino en la paz que un artista (o cualquier persona) siente consigo mismo y con lo que ha conseguido. Su consejo para las nuevas generaciones es la paciencia y saber escuchar al propio cuerpo: "Si tú sientes en tu estómago que eso no va bien es que no va bien", alerta.

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Bajo su dirección, Radio Clásica encara el futuro con el reto de atraer a los jóvenes mediante contenidos audiovisuales y podcasts de calidad, sin perder la esencia humana frente al avance de la inteligencia artificial. Sandoval está convencida de que, aunque la tecnología avance, el valor de lo humano —lo que se hace con las manos y el corazón— será cada vez más apreciado. "Radio Clásica sigue siendo un lugar improbable: un refugio público de belleza y descubrimiento", concluye, invitando a todo el mundo a simplemente encender la radio para vivir mejor.