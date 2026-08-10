Daniel Montero 10 AGO 2026 - 17:32h.

El presupuesto inicial del proyecto es de 200 millones de euros y su previsión la de crear 1.000 empleos directos

Volkswagen prepara el mayor recorte de su historia: aranceles y China, claves

Compartir







La instalación de la primera planta en Europa del mayor fabricante de vehículos eléctricos de China junto a la base naval de Ferrol ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Preocupa la posibilidad de que la fábrica de SAIC Motor, una empresa propiedad del Estado chino, se utilice como plataforma para espiar las instalaciones de la Armada y Navantia.

La planta de ensamblaje de SAIC Motor, dueño de la marca MG, se ubicará a tan solo cinco kilómetros de distancia del arsenal de Ferrol. Además, cerca de la base naval de Ferrol se encuentra el astillero de Navantia, la empresa pública encargada de construir embarcaciones para las Fuerzas Armadas españolas, lo que ha despertado el recelo en Defensa.No solo ha despertado los recelos de los servicios de inteligencia la poca distancia entre las instalaciones.

Sin embargo, esta preocupación por parte de Defensa y el CNI choca con el entusiasmo de las autoridades gallegas que lo califican como "el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas". Es más, la Xunta de Galicia ve el desembarco de la automovilística china como una oportunidad para Ferrol.

El presupuesto inicial del proyecto es de 200 millones de euros y su previsión la de crear 1.000 empleos directos, con una producción anual de 120.000 vehículos. Según indica el medio citado, la Armada y Navantia reforzarán sus sistemas de protección para blindar sus instalaciones y evitar ser víctimas de ciberataques y otras formas de espionaje electrónico.

PUEDE INTERESARTE El fuego de Navas de San Antonio en Segovia sigue con dos municipios evacuados y uno confinado

¿Son comunes estas alertas del Centro Nacional de Inteligencia?

Entre el papel de los servicios de inteligencia está evaluar las amenazas para la sobería nacional en sectores estratégicos, esto es habitual. Son informes importantes, pero no vinculantes. Ya se hizo uno con el intento de compra de Repsol por parte de la rusa Lukoil en 2008. Se hace cuando va a entrar capital extranjero en clubes de fútbol por el riesgo para la marca España. Y ahora la inteligencia cree que tampoco es lo mejor tener a una empresa china en la bocana del puerto por el que pasan todos los buques más importantes de la Armada Española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Es habitual este tipo de espionaje por parte de China?

No, pero hoy mismo 'The Telegraph`' desvela que drones espía de la Marina Real británica comprados a una empresa británica para evitar riesgos, utilizados por las fuerzas especiales de élite del Reino Unido, enviaron datos en secreto a China. Y lo hiceron a través de una cámara made in China del dron que enviaba información a China.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿España está también expuesta a este riesgo tecnológico?

Pues tenemos que elegir entre el apagón tecnológico o vivir con estos riesgos, porque la mayoría de la tecnología militar se fabrica en China, aunque muchas se ensamblan en Europa o en Estados Unidos o Israel. Los servidores de Sitel que graba las escuchas telefónicas en España es de Huaewi, lo que ha traido polémica. O sea que tendremos que cabalgar entre estas contradicciones o fabricar nosotros mismos nuestros propios componentes.