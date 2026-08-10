Solidaridad, miedo y noche de terror en Castellón: se trabaja ya para estabilizar un incendio sin llamas

Los vecinos de Catí, desalojada por precaución, ya han podido volver a sus casas.

El fuego de Navas de San Antonio en Segovia sigue con dos municipios evacuados y uno confinado

Compartir







En Tirig, en la provincia de Castellón, los vecinos han estado en vilo toda la noche, también los servicios de extinción. Ha sido una noche muy complicada en la zona después de que se activara el nivel 2 de emergencias con el objetivo de controlar el perímetro y que no traspasara la carretera donde más de medio centenar de explotaciones ganaderas corrían peligro de acabar carbonizadas. Con la luz del día el trabajo de los servicios de emergencia continúa en los dos frentes, informa Andrea Sanchís.

A última hora de la tarde el fuego avanzaba sin control y los efectivos de bomberos de la diputación de Castellón se empleaban en el ataque directo a las llamas y en el flanco contrario se empleaban a fondo provocando fuegos tecnicos y zonas libres de combustible, pero 19 kilómetros de perímetro se hacen incontrolables y se llegaba inevitablemente al nivel 2 de emergencia. El objetivo al caer la noche era que las llamas no llegaran a poblaciones como Catí, desalojada por precaución, pero ya han podido volver a sus casas.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Ya sin luz llegaba el turno de la unidad militar de emergencias. Era la hora de ver la situacion con los drones equipados con cámaras térmicas, casi 700 hectáreas ya se habían calcinado, tenían que asegurar la carretera y evitar que arrasara granjas colindantes alrededor hay un total de 60 explotaciones ganaderas.

Aun así, el esfuerzo de esta noche ha dado su fruto. "Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo el perímetro del incendio", señala Antonio Rodrigo, técnico del Puesto de Mando Avanzado. Ahora sin llamas, "estamos muy tranquilos". Los medios aéreos han sido fundamentales. Se sigue trabajando sin descanso para poder llevar al incendio a la fase de estabilización. Los vecinos estaban "asustados". Todo esto antes de esta tarde porque se prevé otra vez más calor y fuertes rachas de viento.

Mientras los vecinos desalojados de Cati siguen en el polideportivo. Están aquí en este polideportivo de 47 personas y 6 menores. Lo tienen todo cubierto. Están desolados. "No podía conciliar el sueño". Los hay quien ha pasado la noche en su coche con sus gatos que estaban muy nerviosos. El pueblo se ha volcado, hay vecinos que han alojado a 7 personas en su casa. Han sido unas horas por que ya el peligro ya ha pasado y ya pueden volver a sus casas.