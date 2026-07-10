Volkswagen prepara el mayor recorte de su historia: aranceles y China, claves

Cristina Montalvo 10 JUL 2026 - 18:22h.

Volkswagen, el segundo mayor fabricante de coches del mundo, está en problemas.

Ya había anunciado miles de despidos y ahora dice que dejará de fabricar hasta la mitad de sus modelos.

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Volkswagen, el segundo mayor fabricante de coches del mundo, está en problemas. Ya había anunciado miles de despidos y ahora dice que dejará de fabricar hasta la mitad de sus modelos.

Ese uno de los principales objetivos de un plan de doce puntos hasta 2030 para convertir la empresa automovilistica, dicen, en la más atractiva del mundo. En realidad, Wolkswagen lleva tiempo ya reduciendo su capacidad de produccción: de 12 millones antes de la pandemia, a los 10 actuales y los recortará a 9, acorde a las necesidades del mercado. Y sus ventas, que llevan dos años a la baja, justo por debajo de esa cifra.

Además, dejará de fabricar la mitad de sus modelos, -tiene más de un centenar entre todas sus marcas-, para centrarse en los más rentables. Y reducirá aun más la oferta de diferentes equipamientos.

Y todo esto, con despidos. Oficialmente se habían anunciado 50.000 salidas, pero trascendieron planes de que serán el doble, 100.000. Sería recortar una sexta parte de la plantlla mundial de la empresa. Y se prevé el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania, aunque no hay detalles concretos de estas salidas ayer mismo ya se convocaron concentraciones. En España el Grupo cuenta con dos plantas, en Barcelona y Navarra, a las que se ha adjudicado la fabricación de eléctricos pequeños y han recibido una inversión millonaria.

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Los fabricantes europeos están sufriendo la dura competencia de China, pero ahora suma el impacto de los aranceles de Estados Unidos, donde como ves las ventas cayeron un 10% el año pasado y el empeoramiento del negocio precisamente en China, junto a la situación en Oriente Medio, estaría detrás de estas medidas adicionales.