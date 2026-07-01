Es una imagen que se repite cada curso en Santiago, estudiantes desesperados en busca de piso.

Cada vivienda en alquiler tiene 141 interesados y su precio medio es de 1.205 euros

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Es una imagen que se repite cada curso en Santiago, estudiantes desesperados en busca de piso. La oferta es escasa. En Santiago de Compostela, ciudad universitaria, hacen cola desde la madrugada para ser los primeros en visitarlos.

No es un concierto, es una cita para poder ver un piso antes que nadie y dejarlo ya contratado. Los estudiantes hacen cola entre mantas, termos de café y bocadillos porque algunos están desde la madrugada a las puertas de las inmobiliarias para ser los primeros.

Ya no se dan citas telefónicas ante la demanda creciente. Es lo que muchos llaman ya en Santiago hacer la ruta del alquiler.

Van saliendo las inmobliarios por turnos desde la madrugada, algunos han logrado sus objetivos y otros tendrán que seguir la ruta. Es lo que toca, si vienes a Santiago ya sabes a lo que vienes, dicen los jóvenes resignados.