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Solteros de First Dates

Un desnudo integral, un resbalón y muchas burbujas en los primeros jacuzzis del verano en ‘First Dates’

Un desnudo integral, un resbalón y muchas burbujas en los primeros jacuzzis del verano en ‘First Dates’
Los jacuzzis más hot de 'First Dates Summer'. cuatro.com
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Sumidos en la primera ola de calor del verano, los solteros de ‘First Dates Summer’ nos han demostrado que la idea de meterse en un jacuzzi en una primera cita puede ser la excusa perfecta para que salte la chispa y te olvides de esos miedos que te impiden lanzarte a besar a tu cita. ¡Vivan las burbujas!

En bañador, en bikini, con flotador, con el gorro puesto y hasta sin nada de ropa, los primeros solteros de ‘First Dates Summer’ se han lanzado al agua sin pensárselo dos veces. Eso sí, algunos con más suerte que otros porque los primeros resbalones no han tardado en llegar.

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Superado el resbaladizo momento de la entrada al jacuzzi, los solteros se metían en el agua y se dejaban llevar por la temperatura del agua, el brillante de sus trajes de baño y la pasión del momento.

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Hasta llegar a lanzarse al agua completamente… ¡En bolas!

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