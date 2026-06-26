Un desnudo integral, un resbalón y muchas burbujas en los primeros jacuzzis del verano en ‘First Dates’

First Dates 26 JUN 2026 - 21:30h.

Los solteros de ‘First Dates Summer’ se dejan llevar por la pasión en la primera ola de calor del verano

Josema deja sin palabras a Lore con sus palabras: “Se nota que te han hecho mucho daño. Eres una mujer entusiasta, apasionada y entregada”

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Sumidos en la primera ola de calor del verano, los solteros de ‘First Dates Summer’ nos han demostrado que la idea de meterse en un jacuzzi en una primera cita puede ser la excusa perfecta para que salte la chispa y te olvides de esos miedos que te impiden lanzarte a besar a tu cita. ¡Vivan las burbujas!

En bañador, en bikini, con flotador, con el gorro puesto y hasta sin nada de ropa, los primeros solteros de ‘First Dates Summer’ se han lanzado al agua sin pensárselo dos veces. Eso sí, algunos con más suerte que otros porque los primeros resbalones no han tardado en llegar.

Ulises se lo advirtió a Andi, pero ella esta deseando enseñarle su movimiento de cadera.

Lois se resbaló al entrar en el agua, pero al escuchar la Lorenita Dubai no tuvo ningún impedimento para salir corriendo sin mirar atrás.

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Superado el resbaladizo momento de la entrada al jacuzzi, los solteros se metían en el agua y se dejaban llevar por la temperatura del agua, el brillante de sus trajes de baño y la pasión del momento.

Algunos aprovechaban para bailar y lucir cuerpazo…

… o recordar sus viejos tiempos.

Según iban subiendo los grados de la ola de calor que sacudía España, los solteros se iban calentando poquito a poquito…

Hasta llegar a lanzarse al agua completamente… ¡En bolas!

La primera semana del verano 2026 ha empezado calentita, ¿Qué nos deparará el mes de julio?

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