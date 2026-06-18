First Dates 18 JUN 2026 - 23:30h.

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Hay solteros que pasan por 'First Dates' y nos dejan momentos inolvidades. Y también talentos que, gracias al programa más famoso de citas de la televisión, los sacan a relucir dejando a todos boquiabiertos, como ha sido el caso de Edu, quien estuvo hace tiempo en el restaurante pero que ha vuelto para probar suerte.

En plena cita de Edu con Juanlu, ambos han hablado sobre su pasado y qué han estudiado. Edu ha comentado que estudió Biología, algo que compagina con el mundo artístico: "Soy monologista", ha dicho Edu, tras lo que ha contado que hace humor de calle o "de barrio".

Ha sido en ese preciso momento cuando ha comentado que se le da muy bien imitar a Mariano Rajoy, lanzándose a hacer una perfecta imitación del expresidente del Gobierno a la altura de muy pocos. Pero no es la única vez con la que nos hemos partido de risa con Edu: instantes después le ha señalado a su cita que los "aguacates están tan caros que tienes que hipotecar la casa. Vamos a tener que pedir un préstamo".

Su momentazo con Carlos Sobera

No es el único momentazo que hemos vivido de la mano de Eduardo. Nada más entrar al programa de citas, se ha encontrado con Carlos Sobera, a quien le ha informado que ya estuvo hace tiempo allí. "Qué alegría verte. Estuve aquí hace unos años, pero no estabas tú. Y como le dije a la gente: venir a 'First Dates' y que no esté Carlos Sobera es como ir a Disneyland y que no esté Mickey Mouse", algo que ha hecho que Carlos Sobera se parta de risa.

Además, ha confesado que la vez que estuvo no le fue muy bien porque él "no estaba": "A mí las únicas citas que me han ido bien son una del podólogo y otra de la ITV que tuve el otro día", ha subrayado.