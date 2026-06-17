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¡Tensión máxima! Carmen se enfada con Juan por su falta de caballerosidad al decidir pagar a medias: "La gente rata no me gusta"

¡Tensión al máximo! Carmen se enfada con Juan por su falta de caballerosidad al decidir pagar a medias: "La gente rata no me gusta"
El enfado de Carmen con su cita. 'First Dates
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Carmen valora mucho su soledad, a la que se refiere como “su mejor amiga”. No obstante, tiene ganas de conocer a una persona especial con la que poder compartir su vida, pero sin convivir juntos. Para ello, ha venido a ‘First Dates’, donde ha tenido una cita con Juan. Los solteros han tenido una cena agradable, pero la tensión explotaba entre ellos cuando él decidida pagar la cuenta a medias, algo que a ella no le ha sentado nada bien.

Desde el primer momento en que vio entrar al soltero por la puerta del restaurante a Carmen no le terminó de convencer su aspecto físico: "Me gustaría más alto. Para mí es bajito", aseguraba. Una vez en la mesa, los solteros empezaban a conocerse mejor y ella le confesaba a Juan que está escribiendo sus memorias. La soltera tiene claro que quiere que una famosa escritora con la que siente una conexión especial la ayude con ello, Isabel Allende: "Quiero a ver si ella estaría de acuerdo para escribírmelas".

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Y es que al igual que Isabel Allende, Carmen perdió un hijo cuando este apenas tenía 25 años: "No venimos a dramatizar porque es lo que menos quiero dar, pena. Es mi pena no tengo dárselo a nadie", aclaraba la soltera respecto a esta dura situación sobre la que ha hablado ligeramente con su cita.

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En un momento dado de la cita, el soltero, que aseguraba que pese a su edad aún se siente muy activo: "Mi cuerpo y mi mente no están de acuerdo", le confesaba a Carmen cuántos años tenía: "Tengo ochenta y cuatro años". Al ver la cara de sorpresa de la soltera, Juan soltaba entre risas: "Trae una aspirina que acabo de matarla". Ella se reía aunque más tarde se confesaba frente a las cámaras del programa: "Me gustaría cinco o seis años mas joven".

El enfado de Carmen con Juan por pagar a medias

A pesar de que los solteros lo estaban pasando bien y que, incluso, cuando tuvieron la ocasión de estar un rato a solas compartieron algún que otro beso. A ella este no terminaba de convencerle: "No he sentido nada". Aunque, ha sido en el momento de pagar la cuenta cuando la soltera ha reconfirmado sus sentimientos por su cita. Juan decidía pagar a medias, un gesto que ha ella le ha desagradado por completo: "Soy de las antiguas". "Eso es machismo", replicaba él.

Carmen se sinceraba más tarde sobre lo ocurrido: "Me gusta que me abran la puerta, me pongan la silla y paguen la primera comida. Ese detalle no me ha gusta. La gente rata no me gusta". Seguidamente, ambos tomaban la decisión final y ella volvía a sacar este tema a relucir después de que el respondiese que sí a una segunda cita juntos: "Si viene de Barcelona lo recibiré con mucho gusto para comer pizza o tomar café, y lo pagaré yo", aseguraba con retintín. A lo que este respondía: "Qué bonito, una mujer que me mantenga".

Unas palabras que hacían que la soltera estallase: "De mantener nada, lo que me ha molestado de ti es no pagar la comida. Soy de la vieja usanza ". Al escucharla, Juan se defendía: "Nosotros llevamos tres siglos pagando, esta temporada os toca a vosotras". "No estoy de acuerdo, mucho modernismo no me gusta", respondía ella.

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