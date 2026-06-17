First Dates 17 JUN 2026 - 23:30h.

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Carmen valora mucho su soledad, a la que se refiere como “su mejor amiga”. No obstante, tiene ganas de conocer a una persona especial con la que poder compartir su vida, pero sin convivir juntos. Para ello, ha venido a ‘First Dates’, donde ha tenido una cita con Juan. Los solteros han tenido una cena agradable, pero la tensión explotaba entre ellos cuando él decidida pagar la cuenta a medias, algo que a ella no le ha sentado nada bien.

Desde el primer momento en que vio entrar al soltero por la puerta del restaurante a Carmen no le terminó de convencer su aspecto físico: "Me gustaría más alto. Para mí es bajito", aseguraba. Una vez en la mesa, los solteros empezaban a conocerse mejor y ella le confesaba a Juan que está escribiendo sus memorias. La soltera tiene claro que quiere que una famosa escritora con la que siente una conexión especial la ayude con ello, Isabel Allende: "Quiero a ver si ella estaría de acuerdo para escribírmelas".

Y es que al igual que Isabel Allende, Carmen perdió un hijo cuando este apenas tenía 25 años: "No venimos a dramatizar porque es lo que menos quiero dar, pena. Es mi pena no tengo dárselo a nadie", aclaraba la soltera respecto a esta dura situación sobre la que ha hablado ligeramente con su cita.

“Trae una aspirina que acabo de matarla”

En un momento dado de la cita, el soltero, que aseguraba que pese a su edad aún se siente muy activo: "Mi cuerpo y mi mente no están de acuerdo", le confesaba a Carmen cuántos años tenía: "Tengo ochenta y cuatro años". Al ver la cara de sorpresa de la soltera, Juan soltaba entre risas: "Trae una aspirina que acabo de matarla". Ella se reía aunque más tarde se confesaba frente a las cámaras del programa: "Me gustaría cinco o seis años mas joven".

El enfado de Carmen con Juan por pagar a medias

A pesar de que los solteros lo estaban pasando bien y que, incluso, cuando tuvieron la ocasión de estar un rato a solas compartieron algún que otro beso. A ella este no terminaba de convencerle: "No he sentido nada". Aunque, ha sido en el momento de pagar la cuenta cuando la soltera ha reconfirmado sus sentimientos por su cita. Juan decidía pagar a medias, un gesto que ha ella le ha desagradado por completo: "Soy de las antiguas". "Eso es machismo", replicaba él.

Carmen se sinceraba más tarde sobre lo ocurrido: "Me gusta que me abran la puerta, me pongan la silla y paguen la primera comida. Ese detalle no me ha gusta. La gente rata no me gusta". Seguidamente, ambos tomaban la decisión final y ella volvía a sacar este tema a relucir después de que el respondiese que sí a una segunda cita juntos: "Si viene de Barcelona lo recibiré con mucho gusto para comer pizza o tomar café, y lo pagaré yo", aseguraba con retintín. A lo que este respondía: "Qué bonito, una mujer que me mantenga".

Unas palabras que hacían que la soltera estallase: "De mantener nada, lo que me ha molestado de ti es no pagar la comida. Soy de la vieja usanza ". Al escucharla, Juan se defendía: "Nosotros llevamos tres siglos pagando, esta temporada os toca a vosotras". "No estoy de acuerdo, mucho modernismo no me gusta", respondía ella.