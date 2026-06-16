Juan rechaza a Blanca nada más verla y abandona la cita: “No soy ningún Adonis, pero vamos…”

First Dates 16 JUN 2026 - 23:00h.

Juan pone fin a la cita al no sentir atracción por Blanca desde el primer momento

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Blanca, de 74 años, peluquera y cocinera jubilada de Gijón, acude al restaurante de 'First Dates' con la intención de encontrar una pareja en su misma etapa vital. Nada más llegar, llama la atención de Lidia por su estilo y su look: “¡Qué guapa, qué pelo más guay, me encanta! Siempre me las he querido hacer”, comenta la camarera.

Blanca explica que busca compañía después de 17 años sola: “Después de tanto tiempo pienso que es momento de tener compañía. Antes no quise rehacer mi vida”. Además, detalla sus preferencias en un hombre: “Un poco más joven que yo, que no sea calvo y que no tenga panza”.

Juan: "No tengo ningún prototipo de mujer, pero vamos, esa persona conmigo no pega nada"

Su cita es Juan, un jubilado de 68 años procedente de Burgos. El encuentro entre ambos es frío desde el primer momento, sin besos ni apenas saludo. Juan reconoce rápidamente que Blanca no le atrae: “No tengo ningún prototipo de mujer, pero vamos, esa persona conmigo no pega nada”. Tras intercambiar apenas unas palabras, él considera que la distancia también es un problema insalvable y decide no continuar con la cita.

Finalmente, Juan se levanta y abandona el restaurante sin sentarse a la mesa: “No voy a la mesa porque la distancia es muy grande y no…”. Ya fuera, justifica su decisión afirmando: “Una mujer me entra por los ojos y digo pues es la persona adecuada, pero si no me entra…”, y remata con sinceridad: “No soy ningún Adonis, pero vamos…”.