Un soltero confiesa a su cita que tiene miedo de que salga corriendo en ‘First Dates’

Marisa se asusta al descubrir cuál es el miedo de su cita y cambia su actitud con él, descubre cómo ha sido el momento

Marisa y Alfredo comparten su pasión por viajar en coche: “Cada dos meses me voy a Francia”

Marisa tiene 63 años, pero está convencida de que no llega a los 20 “mi cabeza sigue igual”. Es una mujer que no para, tiene a sus hijos en Francia y cada dos meses se coje el coche y se va para allá. Fue madre en Francia “conocí a un chico, me casé y la cagué”. Le gustaría encontrar a una persona sensible, sensata y también aventurera. Ha estado cerrada al amor, pero ahora quiere dejarse llevar.

Alfredo, su cita, es un tipo con ganas de vivir, de hacer cosas “de ilusionarme, de dar lo mejor de mí”. El amor le ha tratado de forma muy injusta según su opinión “no he recibido lo que yo he dado”. Al ver a Marisa, ha sentido alegría y ganas de conocerla. Han comenzado a conocerse hablando de sus lugares de residencia, ella es de Gandía y él de Manises.

Ya sentados en la mesa, Alfredo le ha dicho que parecía que estaba nervioso, pero que no lo estaba “acabo de pasar una pulmonía” y que todavía se sofocaba un poco. Al saber que Marisa tenía 4 hijos, le ha soltado un “Olé, olé” y le ha contado que él era padre de trillizos, pero que con su hija no tenía ningún tipo de relación. A Marisa le ha sorprendido porque “las hijas son de los padres” y él, ha tenido que la sensación de que era porque se había separado de sus padres. Ella le ha contado que sus hijos habían intentado meterse en su vida y que no lo había permitido.

El miedo de Alfredo hace tambalear la cita: “Eso no me ha gustado”

Los solteros han coincidido en que a los dos les gustaba mucho conducir. Alfredo le ha confesado que tenía miedo a que su cita no quisiera cenar con él y saliera corriendo, un comentario que a Marisa no le ha gustado porque ha sentido que igual su cita no tenía seguridad en sí mismo. Además, le ha confesado que no tenían con quién salir a cenar y que los viernes y sábados, salía a cenar él solo.

Marisa le ha dicho que estaba buscando a alguien que le sume y no le reste, y se ha encontrado con un “también es verdad”, de su cita. Los solteros han pasado un rato muy agradable, se han reído y a Marisa le ha dejado que la invitara a cenar. De hecho, él la ha sorprendido con un “yo no tengo nada, pero la tengo a ella, cómo Alejandro Sanz”.