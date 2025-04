Estrella es risoterapeuta y su cita siente que puede estar fingiendo que le esté gustando la cita: ¿Es real su sonrisa?

Estrella y Julio bailan al ritmo de Stevie Wonder en el reservado de ‘First Dates’: “No le veo bailando salsa”

Una soltera de ‘First Dates’ intenta boicotear el futuro que las cartas del tarot le predicen con su cita: “No he cortado”

Estrella es risoterapeuta y no concibe la vida sin risa “si no te ríes, pierdes”. A Carlos Sobera le ha sorprendido su profesión y lo ha querido saber todo. La soltera ha querido demostrarles cuál es su trabajo y el presentador ha llamado a todo el equipo para que participaran en la actividad y han terminado todos volando.

En el amor, lo ha pasado muy mal porque quedó muy marcada. Vivió una experiencia maravillosa, pero luego no fue la elegida y lleva dos años sin estar con nadie “seguía esperando a que esa persona volviera y me eligiera a mí”. Quiere encontrar a alguien con quien compartir y sobre todo, que sea alguien que le aporte “si no aporta, aparta”.

Julio, su cita, ha venido a ‘First Dates’ en busca de una compañera de vida y si puede ser una persona alegre, risueña y con conversación. La primera impresión entre ambos ha sido muy buena, viven más o menos cerca y sus profesiones les han resultado bastante interesantes.

Los solteros comienzan la cita hablando de amor

La cena ha comenzado hablando de amor. Julio le ha contado que había tenido dos relaciones serias y que la última, de doce años, terminó hace un año y medio. Es un tipo de estar en pareja y le cuesta estar solo porque se siente un poco desubicado en una discoteca. A Estrella le ha gustado que Julio se conociera a sí mismo y le ha encantado que le dijera que era muy guapa.

En el tema sexual, los solteros han tenido claro que era algo importante en una pareja porque si eso fallaba, algo iba a terminar fallando por otro lado. Julio le ha dicho que su fetiche podían ser los zapatos de tacón, pero solo para mirarlos “no me gusta que me pisen ni cosas raras”.

En el reservado ha comenzado a sonar Stevie Wonder y los solteros se han lanzado a bailar apretaditos. Estrella ha sentido que su cita no iba a ser un gran bailador de salsa, pero que sí le gustaba el ambiente del baile. Estrella se ha dejado llevar, le ha confesado que olía muy bien y Julio ha sentido que entre ellos había conexión, pero también ha tenido dudas “se dedica a la risoterapia, no sé si es parte de su trabajo o si realmente le atraigo”.

Estrella y Julio se deja llevar en el reservado de ‘First Dates’