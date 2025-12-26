Paco Castañares, exdiputado del PSOE, da su opinión sobre las declaraciones de Montero tras la derrota de Gallardo

María Jesús Montero ha opinado libremente sobre la derrota electoral del PSOE en Extremadura, asegurando que han sido "unos malos resultados" que se explican, según afirma, "por la situación concreta que se vivía a raíz de la imputación del propio candidato a la Junta".

Sin embargo, lo que más ha molestado a los extremeños es cuando ha llamado "perezosos" al electorado por la abstención. Así lo ha dejado ver el exdiputado del partido Paco Castañares en su intervención en 'Todo es mentira'.

"Es peor candidata que Gallardo"

Cuando el presentador Pablo González Batista le pregunta qué opina sobre la estrategia que ha utilizado Montero para "ganarse la confianza" de los votantes, Paco Castañares es contundente a pesar de que fue a votar: "Yo me siento absolutamente insultado como extremeño".

Y es que "el hecho de que María Jesús Montero llame perezosos a los extremeños porque no consiguió el resultado electoral que le habría gustado, eso es absolutamente impresentable", carga el exdiputado.

Es más, "debería pedir disculpas inmediatamente si quiere venir a Extremadura calmadamente algún día, sobre todo a los votantes socialistas extremeños que se quedaron porque no fueron capaces de movilizarlos ni Pedro Sánchez que estuvo aquí cuatro veces, ni María Jesús Montero, que estuvo alguna también, ni Óscar López, que tuvo alguna también, ni Óscar Puente que estuvo también en alguna ocasión", señala,

Para Paco Castañares "no es tolerable que llame perezosos a los extremeños" por dos motivos: "No ha sido capaz de movilizar el voto en torno a ella" y porque, realmente, "Gallardo no es el culpable del resultado electoral".

Este hecho lo ejemplifica mirando los puntos pues considera que "esos 18 puntos que nos ha sacado el PP de María Guardiola al PSOE de Gallardo no son nada comparados con los que ya le saca según las encuestas y con las que le va a sacar el PP de Juanma Moreno al PSOE de María Jesús Montero", apunta haciendo referencia a los datos. Y eso que "no está procesada". Por lo que el exdiputado llega a una conclusión: "Ella es peor candidata en Andalucía que Gallardo en Extremadura a la vista del resultado electoral".

Y es que la pérdida de votos en el PSOE no solo ocurre en esta Comunidad Autónoma pues, según afirma, también sucederá en Aragón o Castilla y León. "¿También va a ser culpa de Gallardo? No, la culpa es nacional. Es la responsabilidad de las políticas del Gobierno de España", afirma.

"Paco, te iba a decir que el Partido Socialista debe de hacer autocrítica, pero ahora entiendo por qué no lo hace: te dejan ese trabajo todo a ti", bromea el presentador.