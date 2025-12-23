En 'Todo es mentira' hacen una irónica felicitación navideña creada con inteligencia artificial y protagonizada por el rey emérito

Risto Mejide desvela en 'Todo es mentira' el tono de llamada que tenía el rey Juan Carlos I: "Mi cabeza se queda con estas cosas"

El 23 de diciembre, día previo a la celebración de Nochebuena, Risto Mejide y el equipo de 'Todo es mentira' tienen preparada una felicitación navideña que hará reír a sus espectadores. "Para todos los que estén libres o con la condicional", dedica el presentador.

Además, el 'spot' está protagonizado por "un actor al que tenemos mucho cariño". Ese es "nuestro querido rey emérito". Eso sí, es importante recalcar que esta felicitación navideña ha sido creada "con la participación involuntaria del fenómeno editorial del año: todo presuntamente y, por supuesto, con IA".

El humorístico spot navideño de 'TEM'

Acercándose hasta el palacio de la Zarzuela vemos al rey emérito, acompañado de su bastón. Sentado en una silla con la bandera del programa de fondo y con unas paredes decoradas con un cuadro de sus colaboradores, además de uno con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el rey Juan Carlos I se dispone a dar el discurso de Navidad enviando "una felicitación muy especial a todos los protagonistas del año".

Es en este momento en el que manda un saludo "a quienes estrenan celda", recordando la entrada en prisión del exministro de Transportes y su exasesor: "Eso os pasa por no ser inviolables, según la Constitución".

"A los que estén en ático: Enhorabuena, bien jugado. Pero un poco principiantes, el siguiente nivel es que se trate de un regalo que no supiste rechazar. Toma nota, Amador", comenta mientras vemos una imagen de Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

También comenta los casos en los que se ha visto envuelta Begoña Gómez, aunque aclara: "No Corina, eso no va por ti. Mon amour, je t'aime". "Siempre hay que saber cuándo irse", afirma en referencia a la dimisión de Mazón por la gestión de la dana.

"A los que dicen de dejarlo pero luego siempre vuelven. Dejarlo es de perdedores, mira mi Sofi y yo, aguantando carros y carretas", señala refiriéndose a la presunta ruptura de Junts con Pedro Sánchez.

"A todos ellos y a todos vosotros, leales súbditos que asistís atónitos a tanto mangante y espabilao' mientras apenas llegáis a fin de mes, dejadme que os desee con monárquico afecto felices fiestas y salam malekum. Vuestro rey de mérito", se despide el monarca generado con IA.

La reacción del equipo en plató

Los colaboradores no pueden parar de reír ante lo que acaban de ver. "¡Brillante!", afirma Xavier García Albiol. "De repente Pilar Rahola es monárquica", señala Luis Fabra. Mientras, Moha Gerehou felicita a quien se dedica a hacer inteligencia artificial en el programa: "Cada vez se supera". "Y otro aplauso para los guionistas", apuntan.

Antes de dar por concluido este 'momentazo', Risto Mejide aclara: "Obviamente lo hacemos con todo el cariño. Lo hacemos con IA, se trata de una parodia. Nuestro programa siempre trata de hacernos sonreís y yo creo que hasta al emérito le va a hacer gracia".