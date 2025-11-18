Al escuchar una banda sonora durante el programa, Risto Mejide cae en que el rey emérito la utilizaba de tono en el móvil

Risto Mejide destaca un fragmento de la conversación entre Koldo García y Santos Cerdán: "Es el título para una película de adultos"

En la sección de 'Todo es mentira' "Nadie: Chistorra's Edition", la plataforma en la que se comentan sobre las novedades del caso Koldo se celebra que, cuando parecía que solo el PSOE tenía a numerosos cargos implicados en tramas de corrupción, llega el Partido Popular para decir "Sujétame la chistorra".

Y desde el programa lo hacen con una nueva cabecera de este "súperestreno" generada por Inteligencia Artificial: "La Chistorra, el Feo y el Malo". En ella aparecen en el desierto de Almería vestidos del viejo Oeste José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán con la banda sonora de la película 'El Bueno, el Feo y el Malo' de fondo.

Tras terminar de verla, Risto Mejide la halaga y aporta un dato inesperado: "Te digo una cosa, creo que esta banda sonora era el tono que tenía el emérito en el móvil". Lo sabe, entre otras cosas, porque en sus memorias cuenta cómo al coincidir con Clint Eastwood descubrió que ambos compartían el mismo.

"¿Para qué sirve este dato? Para nada", apunta el presentador. "Un alarde de erudición muy tuyo", apunta Margallo. "De estupidez porque ya ves tú con lo que me quedo. Lo que se queda mi cabeza son con estas cosas", contesta Risto Mejide.

Por si acaso quedaba lugar a dudas, desde dirección confirman al presentador por pinganillo que la información que acaba de aportar "es verdad".