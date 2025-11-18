El presentador señala el parecido que ha encontrado entre este fragmento de la conversación y el título de una película de adultos

Risto Mejide bromea con Abel Caballero sobre el fallo en el encendido de Vigo: "Es el mejor en explicar un gatillazo"

Compartir







La reportera Cynthia Díaz Nobile se encuentra a las puertas de la prisión de Soto del Real retransmitiendo a la mesa de 'Todo es mentira' la última hora sobre el nuevo informe de la UCO.

En este nuevo documento, se pone en contexto las grabaciones donde se podían escuchar las medidas de seguridad adoptadas por los implicados en la trama cuando se comunicaban. Una ya se emitió en el programa: en ella, el exsecretario de Organización Santos Cerdán le pedía a Koldo García discreción.

Al volver a escucharla, Risto Mejide no puede evitar destacar entre risas una de las frases del ahora preso en Soto del Real porque le recuerda a un "título de una película de adultos".

La conversación entre Santos Cerdán y Koldo García

El 21 de enero de 2021, Koldo García le comunicaba a Santos Cerdán que "450 se le dieron en tres sobres". "Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos y puntos", le contestaba el actual preso en Soto del Real.

PUEDE INTERESARTE Javier Pérez Dolset confirma qué partido político estaba en un chat con fiscales y periodistas y da detalles sobre el mismo

"50 de las otras dos", insistía el exasesor de José Luis Ábalos. "Koldo, que no quiero que hables de esto. Que no se habla. Ya está, que no hay que decir tantas cosas. Pum, se pone, se ve y se rompe", le reprendía Santos Cerdán.

La comparación de Risto Mejide

"Se pone, se ve y se rompe. Perdóname, pero es el título de la película para adultos", señala el presentador. "En la que intervienen mafiosos, porque vamos", añade Laila Jiménez. "¿Es una adivinanza, no? Se pone, se ve y se rompe", comenta Luis Fabra pensativo justo antes de volver a dar paso a su compañera Cynthia.