El humor no ha faltado en la intervención de Abel Caballero en la que ha explicado bromeando con Risto Mejide el fallo en el encendido de Vigo

En 'Todo es mentira' han invitado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para ver junto a él el aparatoso encendido de luces de Navidad de la ciudad. El incidente duró cuatro largos minutos y tuvo lugar cuando el propio Abel Caballero pulsó el botón para activar el alumbrado.

Todo parecía haber funcionado hasta que, a los pocos segundos, el árbol de Porta do Sol decidió apagarse repentinamente. Fue en este momento cuando el alcalde trató de entretener al público bromeando y dando paso a la canción que inaugura las festividades año tras año. Sin embargo, esta tampoco entró.

Una situación que al presentador le parece muy cómica y con la que decide hacer humor junto al propio alcalde, regalando este divertido momento.

Risto Mejide y Abel Caballero hacen humor sobre este cómico momento

Risto Mejide no puede dejar de señalar entre risas el momento en el que Abel Caballero se da la vuelta y se percata de lo que acaba de suceder: "Es berlanguiano total". También destaca el último momento de esos larguísimos cuatro minutazos en los que estuvo el árbol apagado en el que el alcalde comentó "¿Va ya o sigo hablado?": "Bravo usted por estar aguantando ahí como un campeón".

Sin embargo, el presentador quiere saber de primera mano cómo se sintió en aquel momento el entrevistado. Y es que el alcalde justifica bromeando este fallo como un suceso cometido a propósito "Había que generar un poco de sensación, de intriga, suspense... Me quedaban cuatro minutos de charla y no iba a encender porque entonces dejo de hablar yo. Dije 'Aquí programamos que se funda un poquito', hablé todo lo que tenía que decir y se encendió maravillosamente. Es lo que se llama el suspense a la hora de encender un árbol de Navidad".

Otra de las cómicas razones por las que dejó de funcionar es que "todos los satélites enfocaron a Vigo y no había cobertura": "Al no haberla, el árbol se vino abajo". "Es usted el mejor en explicar un gatillazo que he visto en mi vida", apunta entre risas Risto Mejide.