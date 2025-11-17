Logo de cuatrocuatro
Risto Mejide bromea con Abel Caballero sobre el fallo en el encendido de Vigo: "Es el mejor en explicar un gatillazo"

Abel Caballero y Risto Mejide hacen humor sobre el encendido de Vigo'Todo es mentira'
En 'Todo es mentira' han invitado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para ver junto a él el aparatoso encendido de luces de Navidad de la ciudad. El incidente duró cuatro largos minutos y tuvo lugar cuando el propio Abel Caballero pulsó el botón para activar el alumbrado.

Todo parecía haber funcionado hasta que, a los pocos segundos, el árbol de Porta do Sol decidió apagarse repentinamente. Fue en este momento cuando el alcalde trató de entretener al público bromeando y dando paso a la canción que inaugura las festividades año tras año. Sin embargo, esta tampoco entró.

Una situación que al presentador le parece muy cómica y con la que decide hacer humor junto al propio alcalde, regalando este divertido momento.

Risto Mejide y Abel Caballero hacen humor sobre este cómico momento

Risto Mejide no puede dejar de señalar entre risas el momento en el que Abel Caballero se da la vuelta y se percata de lo que acaba de suceder: "Es berlanguiano total". También destaca el último momento de esos larguísimos cuatro minutazos en los que estuvo el árbol apagado en el que el alcalde comentó "¿Va ya o sigo hablado?": "Bravo usted por estar aguantando ahí como un campeón".

Sin embargo, el presentador quiere saber de primera mano cómo se sintió en aquel momento el entrevistado. Y es que el alcalde justifica bromeando este fallo como un suceso cometido a propósito "Había que generar un poco de sensación, de intriga, suspense... Me quedaban cuatro minutos de charla y no iba a encender porque entonces dejo de hablar yo. Dije 'Aquí programamos que se funda un poquito', hablé todo lo que tenía que decir y se encendió maravillosamente. Es lo que se llama el suspense a la hora de encender un árbol de Navidad".

Otra de las cómicas razones por las que dejó de funcionar es que "todos los satélites enfocaron a Vigo y no había cobertura": "Al no haberla, el árbol se vino abajo". "Es usted el mejor en explicar un gatillazo que he visto en mi vida", apunta entre risas Risto Mejide.

