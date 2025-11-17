Ante la presencia del subdirector de 'El Español', Javier Chicote defiende la autoría de su noticia dando las correspondientes explicaciones

Javier Chicote, al abogado de Montoro en su tenso cara a cara sobre su informe: "Está defendiendo una mafia por dinero"

La noticia publicada por el 'ABC', "Ábalos pagó en negro con billetes de 500 una parte del local que compró bajo su casa de Valencia, ha sido acusada de plagio por el protagonista de la misma a través de la red social 'X'.

El exministro de Transportes asegura: "Esta información es directamente falsa y la he desmentido tantas veces, incluso en sede judicial, que no es ninguna novedad. Se trata de una 'fake new' publicada ya por 'El Español' hace once meses y hoy replicada por una de tantos medios que se han abonado a esparcir bulos y manipular sistemáticamente".

Junto al texto acompaña un capturado de una exclusiva publicada por el medio citado del 20 de diciembre de 2024 que asegura que "Ábalos compró un local con dinero que le dio Aldama tres días después de facilitar el pelotazo de las mascarillas".

Por eso, en 'Todo es mentira' reciben al jefe de investigación del medio Javier Chicote para conocer cuál es su versión y la de Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español', quien se encuentra en esos momentos presente en plató.

Las explicaciones de Javier Chicote al presunto plagio

Risto Mejide es directo con la información que tiene: "¿Has copiado a Calabrés?". Al jefe de investigación del 'ABC' parece producirle risa la pregunta pues contesta con una sonrisa: "No, yo no he copiado ninguna información ni sé a cuál os referís. A raíz de las declaraciones de Aldama me puse a reconstruir la operación de compra-venta del bajo que está donde vive Ábalos en Valencia y supongo que Jorge habrá publicado algo en ese sentido".

Jorge Calabrés, presente en la mesa, confirma que ellos publicaron que ese contrato de 90.000 "llegaba del dinero de Víctor de Aldama de pagos que había ido haciendo" para más tarde publicar el contrato final que se había rebajado 20.000 euros, lo cual "daba la sensación de que podía haber habido un pago bajo cuartada".

Sin embargo, lo que ha hecho el medio de Chicote es "aportar información nueva" como que "se pagó parte de ese local con un sobre con billetes de 500 que entregó Carolina Perles, la entonces esposa de Ábalos, a la mujer del vendedor de ese local", justifica el periodista. También que Aldama no le dio dinero específicamente para el local sino que le indicó: "Cógelo de lo que os voy dando".

Además, en su noticia incluye tanto la versión de Ábalos como la de Aldama y concluye que la razón la tiene la segunda fuente mencionada porque "tres fuentes distintas no directamente conectadas entre sí" las cuales "no tienen ningún motivo para mentir en absoluto" le contaron cómo fue la operación. "Evidentemente Ábalos lo va a negar. Está en su obligación y está en su derecho", añade.

Su respuesta a la "lección periodística" del exministro

Por otra parte, Ábalos asegura que ejercerá de inmediato las acciones legales oportunas contra el autor del bulo y afirma que la noticia es una evidente respuesta a la demanda que presentó contra el 'ABC' por otra publicación del pasado 17 de octubre. También le da lo que Risto Mejide denomina como "lección de periodismo": "Es lo que un periodista riguroso jamás debería hacer, pero además sirve de carnaza dentro del espectáculo sensacionalista televisivo para captar audiencias morbosas y para la proyección personal del autor del bulo".

Javier Chicote justifica haber puesto en la calle donde reside José Luis Ábalos porque "todo el mundo sabe donde vive" por lo que considera que "es absurdo". En cuanto a su lección sobre periodismo, el jefe de investigación responde: "No debería darlas. Yo sé que es verdad porque lo tengo cotejado con otras fuentes de primerísimo orden que están contando la historia tal y como es".

Además, tiene en su poder una grabadora que acredita todo lo publicado, por lo que propone: "Si José Luis Ábalos quiere que lo veamos en un juicio, lo vemos en un juicio. No tengo el más mínimo problema".

La reacción de Jorge Calabrés

Lejos de acusarle también de plagio, Jorge Calabrés le da la enhorabuena a su compañero de profesión al "haber aportado datos" que ellos no habían aportado en diciembre de 2024.