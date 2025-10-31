Javier Chicote rebate los argumentos del abogado de Montoro y pide que justifique su informe en su encuentro en 'Todo es mentira'

Javier Chicote ultima su demanda contra los altos cargos de Hacienda que redactaron su informe: "Hay que encontrar el vínculo con Montoro"

En 'Todo es mentira', reciben el abogado de Cristóbal Montoro, Javier Gómez Ferrer, para comentar la petición de anulación de la causa por presuntamente haberse encontrado de manera casual el correo en el marco de otra investigación que Anticorrupción ha denegado.

Sin embargo, la defensa del exministro asegura en el programa que este no es el motivo exacto por el que piden el cierre y argumenta que "si en siete años no se ha encontrado nada, será por algo".

Javier Chicote, quien se encuentra ultimando los últimos detalles de su demanda contra los altos cargos de Hacienda que elaboraron su informe para, presuntamente, entregárselo a Montoro, se encuentra escuchando su entrevista y no duda en rebatir sus argumentos. Así ha sido su tenso encuentro.

El tenso cara a cara entre Javier Chicote y la defensa de Montoro

Tras dejar caer que los argumentos del periodista no son exactos debido a una ignorancia jurídica, Javier Chicote responde: "Resulta que el criterio que tiene el señor Letrado le parece inconsistente al fiscal jefe de Anticorrupción, que quizás tenga más formación jurídica que el señor Letrado, y por eso le están tumbando esos argumentos".

Además, el jefe de investigación del 'ABC' aprovecha este encuentro para también debatir sobre su informe pues, independientemente de cuál sea el desarrollo penal del caso Montoro, Javier Chicote asegura que no tiene "la más mínima duda" de que lo que le hicieron a él "no era un delito, sino varios": "Es completamente injustificable que el inspector jefe de la ONIF investigue a un periodista y a toda su familia, se le dé el informe prospectivo para intentar determinar una cornada al director del área de inspección y al Director General de la Agencia Tributaria. Al número uno de Hacienda le dieron mi informe y por encima hay muy poquita gente. La orden solo la pudo dar el Ministro al que estaba molestando o no sé, el secretario de Estado".

De hecho, lanza una reflexión al abogado pues, según ha dicho en el programa, no podía estar mucho tiempo porque se iba al cumpleaños de su hijo: "¿No lo investigaron a su hijo por lo que usted hace, eh? Que seguramente sea menor de edad también. A la mía si me la investigó esta mafia y la gran diferencia entre usted y yo es que usted, a cambio de dinero, está defendiendo esta mafia y yo soy el tipo que la destapó".

Javier Gómez Ferrer, haciendo alusión a la última parte, pide "respeto a la profesión de letrado" pues es abogado del Estado, en excedencia, y actualmente se encuentra en el sector privado por vocación. "Me gusta el ejercicio del Derecho y creo que defender el Estado de Derecho es una de las mejores misiones que se pueden cumplir en la vida profesional de alguien, por lo tanto, que este señor deje caer de una forma absolutamente gratuita el comentario que ha dejado caer, pues me parece que le desacredita por completo", señala.

Por otra parte, asegura no ser conocedor de su caso y deja caer que duda de su imparcialidad "por la situación personal que ha vivido". Sin embargo, el periodista no se cree esta parte: "Usted está mintiendo".

Tras despedirse del programa asegurando que se ha leído los 20 tomos de la causa de Montoro, Javier Chicote explica por qué considera que no dice el abogado la verdad cuando asegura que no sabe nada acerca de su informe: "Lo que me hizo a mí Hacienda está en esos tomos. Entonces el señor Letrado miente o el señor Letrado no sabe leer. El señor Letrado sabe perfectamente lo que me hicieron y seguramente sabrá mucho más lo que, lógicamente, es el letrado que a cambio de dinero, como es lógico, defiende al señor Montoro, pero sabe perfectamente lo que hicieron porque está en esos tomos, lo que no está es el informe completo".

Para defenderse, Javier Gómez Ferrer vuelve a conectarse y asegura: "Que el señor Chicote me diga lo que sé o lo que no sé, pues como usted comprenderá, no es la persona más autorizada para para decir lo que yo conozco o dejo de conocer y lo que he dicho que sé es lo que sé y lo que no sé, no lo sé, hasta aquí puedo leer".