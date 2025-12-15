Código 10 Madrid, 15 DIC 2025 - 22:08h.

El programa ofrecerá el testimonio en exclusiva de una presunta víctima del senador Javier Izquierdo: Este martes, a partir de las 23:00 horas en Cuatro

Exclusiva 'Código 10' | José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo, denunciado por presunto acoso sexual

El programa que presentan Nacho Abad y David Aleman muestra mensajes y audios que apuntarían a que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; la secretaria de Organización, Lara Méndez; y la responsable de Organización en Lugo, Pilar García Porto, habrían tenido constancia de las acusaciones contra José Tomé por presunto acoso sexual desde hace al menos dos meses.

Entre el material que analiza el programa figura el testimonio de la madre de una de las denunciantes, que asegura haberse reunido con Besteiro el 7 de octubre para trasladarle el presunto acoso sufrido por su hija. Tras negarlo públicamente durante varios días, el dirigente socialista reconoció en rueda de prensa tener conocimiento de este caso concreto, aunque mantiene que no tenía constancia de más denuncias, una afirmación que las presuntas víctimas cuestionan.

Además, 'Código 10' ofrece el testimonio en exclusiva de una de las presuntas víctimas del exsenador socialista Javier Izquierdo, que ha renunciado a todos sus cargos tras verse envuelto en acusaciones de supuesto acoso sexual.

El programa abordará también el papel que habría desempeñado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En el true crime de la semana, el programa recuperará el caso conocido como ‘El crimen del 112’, ocurrido en Ponte Caldelas (Pontevedra) en 2015. Un triángulo amoroso acabó en tragedia y las llamadas a emergencias fueron clave para reconstruir lo sucedido.