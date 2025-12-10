Miguel Salazar Madrid, 10 DIC 2025 - 02:44h.

Ana Isabel Hernández relata cómo descubrió la trama que ahora investiga Fiscalía Anticorrupción: "Veía contratos llamativos"

Cuando Ana Isabel Hernández llegó al puesto de presidenta del comité de empresa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), empezó a revisar las cuentas "por motivos laborales" y descubrió algo que le sorprendió la atención de primeras. "Veía contratos que meresultaban llamativos", dice.

Hernández se refiere así a unos contratos que no superaban la cantidad de 50.000 euros, el límite para que fuesen sometidos a control -contratos de fiscalización-. La mayoría estaban, según su testimonio, en 49.000 euros. "Los administradores vimos quiénes estaban detrás y había relación entre esas empresas", comparte en directo en 'Código 10'.

Así descubrió las presuntas irregularidades en el CNIO

Todo esto tiene lugar en 2018, hace 7 años. En aquél momento la investigadora ya denunció las presuntas irregularidades ante el Ministerio de Ciencia, la dirección del centro, e incluso partidos políticos. No define como "amenazas" las consecuencias que tuvo su denuncia, pero sí cree que sufrió "situaciones complicadas" por ello.

"Había gente esperándome en el parking, coches persiguiéndome hasta mi casa", relata en el programa de Cuatro. Lo que percibió Ana Isabel Hernández fue que en el centro de referencia internacional en la lucha contra el cáncer había dinero "que no se gastaba ahí" y del que, según su testimonio, se aprovechaban otras empresas.

"Lo que hice fue pedir las compras. Se me facilitó un listado en el que aparecerían pomos de dormitorio o grifos de lavadora", relata. Siempre citando su testimonio, al parecer existían empresas "vinculadas a la dirección" del CNIO que recibían "adjudicaciones repetitivas".

Ana Isabel Hernández puso en conocimiento de Rafael Rodrigo, entonces número 2 del exministro de Ciencia Pedro Duque, las presuntas irregularidades. También hizo lo propio con el jefe de la cartera que ahora ocupa Diana Morant, pero en ninguna ocasión recibió respuesta. Ahora, el caso está en boca de todos cuando la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.