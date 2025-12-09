Logo de cuatrocuatro
Ahogamientos por imprudencias: la primera causa de muertes por accidente en España y no aprendemos

Ahogamientos por imprudencias: la primera causa de muertes por accidente en España y no aprendemos
Una imagen de una de las imprudencias que cometemos que pueden llevarnos a la muerte.. Cuatro
445 personas han muerto por ahogamiento en lo que va de año y la mayoría fueron por imprudencias. Arrastrados por las olas y buscando el video supuestamente perfecto. Ni los carteles ni los accesos precintados parecen servir para prevenir a los bañistas del peligro.

La mayoría de los fallecidos por ahogamiento entraron en el mar de forma imprudente haciendo caso omiso a las alertas por fenómenos atmosféricos. Los actos temerarios en estas zonas han aumentado. Eduardo Blasco sabe de lo que habla. Es buzo rescatista y da un dato para que pensemos antes de hacer un selfie absurdo: "Los ahogamientos son la primera causa de muerte por accidente en España".

"No hay campañas de divulgación y concienciación eficaces a la manera de la DGT"

Y lo que antes eran espacios respetados por su peligrosidad natural, hoy se convierten en lugares que terminan en tragedia. La gente no sabe cómo funciona el mar, y se planta ante él arriesgando su vida de forma absurda. "Las olas van por series, las primeras son muy poderosas, y después van disminuyendo en intensidad y potencia y muchas veces ocurre que si estamos en mitad de la serie o al final, no estamos valorando adecuadamente el riesgo y después cuando llega la siguiente serie, te sorprende".

Emilio José Navarro Castanedo, alcalde de Santiago del Teide señala que "hay que concienciar a la población de que haga caso a la señalización que ponen las Administraciones, porque no es porque queramos sino para cuidar de todos ellos y protegerlos".

Está de acuerdo con él, Eduardo Blasco que va más allá. "No hay campañas de divulgación y concienciación eficaces a la manera de la DGT. Tenemos algo más de 1.000 fallecidos en la carretera, casi 500 por ahogamientos, pero no hay campaña estatal de prevención por ahogamiento.

