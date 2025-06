Los profesionales se preparan para atender posibles emergencias durante el verano

Récord de muertes por ahogamiento en España: las imprudencias y la falta de vigilancia son las principales causas

MadridCon la llegada del verano y el calor aumenta la afluencia de personas en las playas pero también en embalses, ríos y lagos. Las aguas interiores también implican una necesidad de tomar precauciones. Según informa Sandra Mir en el vídeo, del total de 469 muertes por ahogamiento registradas el año pasado, 170 fueron en este tipo de zonas de baño.

Los pantanos son uno de los lugares con mayor riesgo para los bañistas. Hoy conocemos los consejos que que nos dan los socorristas del SUMMA para tener un baño seguro. Los profesionales también nos enseñan los procedimientos para actuar en caso de ahogamiento.

Los servicios de rescate ponen todo a punto para el verano

La temporada de mayor afluencia a lagos, embalses y pantanos acaba de empezar y en el Pantano de San Juan, en Madrid, un equipo del SUMMA se prepara para posibles maniobras de rescate que haya que realizar durante el verano. Solo en este embalse han fallecido ahogadas siete personas en los últimos 20 años.

En emergencias, "lo más importante es que la persona guarde la calma e intente flotar", afirma Arturo González, técnico del SUMMA. Los socorristas se aproximan a nado, si la víctima se encuentra cerca de la orilla, o en tablas y lanchas en caso de que esté más alejada. Uno de ellos se lanza a por el ahogado y, según el grado de consciencia, enviará un gesto u otro al equipo, que aplicará el procedimiento correspondiente.

La situación es más peligrosa si la víctima está en zonas de mayor profundidad. Y es que, aunque aquí no hay corrientes submarinas como en el mar, el viento puede arrastrar a bañistas con, por ejemplo, hinchables. González explica como remata la maniobra: "Nos acercamos a la persona con distancia, le acercamos el dispositivo flotante y ya la remolcamos".

"En los pantanos tenemos una falsa sensación de poca profundidad", según Laura Mera

Los equipos de emergencias están preparados para velar por nuestra seguridad y entrenados para evitar las muertes. No obstante, siempre será mejor tomar precauciones, ser conscientes de nuestras capacidades y alejarnos de los riesgos. Las aguas interiores son casi tan peligrosas como el mar, afirma Laura Mera, técnica de emergencias del SUMMA.

"En los pantanos tenemos una falsa sensación de poca profundidad, pero es muy fácil alcanzar el metro y medio y que no hagamos pie de sopetón" explica la socorrista. El pensamiento de poder cruzar el embalse a nado es muy habitual pero muchas personas se cansan a mitad de camino. "Una cosa muy peligrosa es que la gente viene, come y bebe alcohol. Eso no hace más que aumentar el riesgo de que nos encontremos indispuestos dentro del agua. Son de los avisos que más tenemos", advierte.

Solo el año pasado 170 personas fallecieron ahogadas en aguas interiores. Escuchar los consejos de Salvamento Marítimo puede ayudarnos a hacer que este verano sean menos, especialmente en zonas con menos vigilancia donde no siempre habrá profesionales.