Marta es una mujer de 39 años procedente de Palencia que se define a sí misma "muy payasa" y "una cachonda mental". Aunque también tiene sus momentos en los que se vuelve más formal, asegura. Es cantante, de hecho, hace temporada en una orquesta pequeña mientras que, durante el año, hace sus proyectos individuales. Sin embargo, no siempre fue así: "Yo tenía un pánico escénico brutal. Que todo el mundo me estuviese observando... Ni me lo planteaba".

Busca en 'First Dates' un hombre "que sea sociable", "cariñoso", "me deje ser libre" y pueda ser ella misma, señala. "No tienen que ser súper guapos pero sí que sean atractivos y mentalmente también me tiene que atraer, me gusta que me foll*n la mente", afirma al equipo.

Su cita es Cristián, un hombre de 42 años de Ponferrada que se considera divertido "depende de la persona que tenga enfrente" y las vibras que le transmita: "Puedo llegar a serlo aunque no lo parezca". Al verle, la soltera sonríe de oreja a oreja. "Estoy igual de nerviosa que tú así que tranquilo", le dice antes de sentarse ambos en la barra.

"Es guapete", confiesa a solas a la cámara. El primer punto en común no es su lugar de origen, pero sí el oficio al que se dedicaron: soldadura en Renault. Ambos se dirigen a la mesa donde se conocerán más en profundidad, no sin antes debatir quién va primero en su camino. Tras la insistencia del soltero, Marta le confiesa entre risas el motivo por el que no puede ir por delante: "Me queda la falda súper corta y se me ve el culo". ¿Triunfará el amor entre ellos?

La actuación sorpresa de la soltera

Tras la cena, los solteros se desplazan hasta el privé donde Marta hace algo que su cita no se espera para nada: la soltera introduce la mano en su bota y saca un papel de ella. "Mira, me he traído la chuleta aquí", le indica.

"No he cantado nunca esta canción, ¿te apetece?", propone Marta al soltero. Y es que la soltera quería cantarle a Cristián para que le conociese un poquito más pues es parte de su identidad. Además, consideraba que si lo hacía se iba a quedar "con la boca abierta".

La música suena y Marta interpreta 'Palabra Prohibida' de Samuraï mientras las luces se apagan las luces repentinamente dando más intimidad a la escena. "Canta como los ángeles, eso es cierto", confiesa a solas Cristián. "Pensé que iba a estar mucho más nerviosa pero he estado a gusto y me lo he pasado muy bien", revela al equipo la soltera.

Mientras canta, ella le revela que le está viendo "muy serio", pero su cita niega: "Estoy concentrado escuchándote. Cantas muy bien". Sin embargo, Cristián no cree que vaya a ir más allá con la soltera: "Es un cielo de niña, encantadora. Pero hasta ahí".

Al poco tiempo, Marta para de cantar: "Qué vergüenza". No obstante, su cita solo tiene buenas palabras para su actuación.