Una granadina se queda en paralizada en 'First Dates' ante la pregunta de su cita: "¿Ahí enseñan la mezquita?"

Juampi tiene 35 años es pluriempleado, polifacético y llega desde Barcelona hasta ‘First Dates’ para conocer a su otra mitad. A él le acompaña una guitarra por su gran pasión por la música, que considera que es un medio de expresión muy importante.

El soltero le comenta a Carlos Sobera que es actor, terapeuta e incluso hipnotiza a las personas; en este momento, el presentador se queda perplejo y le pregunta más a fondo por ello. Juampi comenta que “empiezo con la meditación, luego las regresiones”. Ante esto, el presentador confiesa que “eso es muy peligroso”. Además, le pregunta si esto le supone algo en las relaciones; a lo que él le comenta que es un mundo por el que mucha gente se interesa y le causa “atracción e intriga”. Sobre el amor, el soltero dejó una relación hace tres años y confiesa que en este tiempo se ha dado cuenta de que tiene ganas de compartir tiempo con alguien.

Su cita es Carlo, un artista de 35 años que llega desde Madrid para descubrir si su cita de esta noche en ‘First Dates’ puede convertirse en su otra mitad. Se dedica a todo tipo de artes. Busca a una persona con la que tenga conexión. Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y al de Barcelona le parece “atractivo”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a disfrutar de una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, esto se queda en una bonita amistad.

Juampi y Carlo coinciden en el mismo momento vital

Ya desde la mesa, la pareja comenta a lo que se dedica y Carlo desde el primer momento ha notado que su camino coincide totalmente con el suyo. Ambos dejaron su gran profesión para dedicarse al arte. Juampi le cuenta que se está centrando mucho en el "aquí y ahora" de hecho lo tiene tatuado, y de nuevo la pareja se ha visto inmersa por su alta compatibilidad cuando, el italiano le ha comentado que tenía pensado hacerse ese mismo tatuaje.

Por otro lado, el soltero de Barcelona explica que le comenta que en sus tiempos libres se dedica también al tarot y a la terapia, a lo que el de Madrid responde que "no soy terapeuta pero, llevo nueve años con terapias alternativas..." En este momento, Juampi no puede evitar interrumpirle para descubrir de qué signo es y este le cuenta que es Aries; en ese momento el soltero se atraganta porque su ex también es de este signo. Tras esto, le pide a su cita que si de cae al suelo, que "llama a la ambulancia".