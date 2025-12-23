First Dates 23 DIC 2025 - 22:51h.

Descubre al completo la cita de Roberto y Natalia en 'First Dates'

Roberto tiene 51 años, es empresario y llega desde C.Rodrigo, Salamanca para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Le encanta el mundo de los toros y a la vista está con sus destacables patillas que le dan su toque de personalidad; se define como "único y diferente".

El soltero es conocido cómo 'el rey de la panceta' porque en su cafetería triunfan sus montaditos. Tal es así, que le ha traído uno a Carlos Sobera y a cada uno de los camareros del restaurante. El presentador no ha dudado en probar en ese mismo instante el montadito de panceta que le ha traído el soltero, mientras tanto él mismo le explica: "Es panceta ibérica, hecha a la plancha, cortada finita y lleva un chorrito de limón".

Sobre sus hobbies, siente una gran pasión por el mundo taurino, para él es "el valor, sentimiento y la pasión". En esta noche busca a una persona diferente al resto, que le transmita, con ganas de disfrutar de la vida y "ser de verdad".

Natalia tiene 43 años, es teleoperadora y llega desde Valladolid para encontrar a su otra mitad. Le encanta hacer cabaret, canto y baile. Se define como una persona muy femenina por su gran gusto por los zapatos de tacón y el maquillaje. Desde la barra del restaurante, la pareja se ve por primera vez y la primera impresión de Roberto ha sido muy buena porque ve en ella una mujer elegante, guapa y espectacular; y no se aleja de la de Natalia: "Tiene estilo andaluz con las patillas".

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde la pareja va a disfrutar de una bonita velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro o si por el contrario, se queda en una bonita amistad. En primer lugar, la pareja desvela sus hobbies, Natalia le cuenta que hace pole dance; sin embargo, Roberto desconoce que es, a lo que ella sin dudarlo le comenta que es "baile en barra". Asimismo, le cuenta todos los tipos de baile que le gustan como el sensual dance y el soltero se ve encandilado por ella: "Tienes una mirada..."

La pareja se posiciona en el mundo de la tauromaquia y en la política

Por otro lado, han conversado sobre el cabaret, y el de Salamanca no ha dudado en mencionar de nuevo la tauromaquia, en el que considera muy importante el respeto. Natalia ha afirmado sus palabras, pero explica al restaurante que "el ambiente del toro no me gusta mucho. No he ido nunca a una corrida de toros y no me atrae". Sobre política, la soltera le comenta que se decanta por el PSOE a lo que él responde que "soy completamente polo opuesto. No soy de derechas, voy más arriba".

Tras esto, la pareja continúa al conversación y Natalia le cuenta que disfruta mucho de la noche "gay, drag queen, gente del transformismo...", además, le confiesa que tiene muchos amigos homosexuales. Sin embargo, el soltero comenta que no ha tenido la oportunidad. La de Valladolid le explica también que muchos hombres huyen de ella cuando le cuenta esto.

El amante de los toros se ha visto sorprendido ante la confesión de Natalia y es que le encantaría "hacerlo con un drag queen" porque le "pone muchísimo"; quiere que este disfrazado, pero sin peluca. Roberto tiene claro que "eso de que me ponga pezoneras...yo no. Estamos locos aquí".