First Dates 22 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Damiano y Lucía en 'First Dates'

Dos solteros dejan su timidez a un lado y viven un fogoso momento en 'First Dates': "Me ha sorprendido que fuera tan lanzada"

Compartir







Damiano, un soltero de 22 años, guía turístico y animador desde Granada para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se define como una persona directa y centrada, sabe lo que quiere. Lleva un añito en España y es que vino de Erasmus y se enamoró la de la ciudad andaluza.

Trabaja en el turismo, concretamente en una agencia de viajes que se encarga de la organización de Erasmus. Durante las noches planean fiestas en discotecas y los fines de semana hacen viaje: "Trabajo en un ambiente en el que no me cuesta ligar". Sobre el amor, ha tenido varias mujeres pero, no ha encontrado ese verdadero amor: "Todas las españolas me dicen que como las orejas" y asegura que critican el estereotipo italiano.

Su cita es Lucía, una estudiante de periodismo que llega desde Málaga para conocer a su cita. Nada más verse, Damiano tiene claro que no es su prototipo porque el suyo es rubia, con ojos azules y lo mismo ocurre con la soltera: "No me ha atraído, me gustan altos, con bigote y mullet. De primeras no me ha encantado", asegura.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan disfrutar de una cena en la que conocerse y descubrir si están hechos el uno para el otro. Damiano le cuenta que a Málaga va muchas veces por trabajo, sin embargo, ella le cuenta que tiene ganas de irse a Barcelona; ante esto, el soltero le comenta que no quiere ir porque hay muchos italianos.

Damiano confiesa que es "manipulador" con las mujeres

Al escuchar esto, Lucía le ha comentado el trauma que tiene y es que "me cambiaron por una guitarra". Damiano le pide que desarrolle la historia y ella sin dudarlo se lo cuenta: "Estuve un tiempo quedando con un chico que era mitad italiano y mitad español. Estuvimos viéndonos dos meses y luego me dijo de dejarlo ahí. A los dos días se compró una guitarra y entonces le he cogido miedo al instrumento". Damiano le aclara que "no toco la guitarra".

Sobre los hobbies de cada uno, mientras que la soltera no menciona alguno en concreto porque le gusta "probar cosas nuevas", el italiano le confiesa lo mucho que disfruta leyendo cosas sobre la psicología: "He leído muchos libros de lenguaje corporal". Además, al programa comenta que si vea la persona tímida aprovecha para lanzarse más.

Damiano y Lucía continúan la cita, y ella aprovecha en preguntarle qué busca en una relación. Él le confiesa que es un poco "manipulador" porque ha encontrado mujeres muy "fáciles"; sin embargo, le asegura que quiere una persona que sepa lo que quiera y que le permita tener una relación sana. Además, él le aclara que, muchas de las mujeres con las que ha estado ya tenían pareja, y al escuchar esto, la soltera no ha podido evitar comentar al programa que "es muy egocéntrico".