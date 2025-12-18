First Dates 18 DIC 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Shenli y Jonathan en 'First Dates'

La cara de sorpresa de dos solteros de 'First Dates' al verse: "Nos conocemos de toda la vida"

Shenli tiene 31 años y es abogada y actriz. Llega desde Madrid para conocer el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se vino a España cambiando por completo su vida, ahora está estudiando interpretación. En el amor, Shenli asegura que no ha tenido suerte en la capital porque los españoles "son raros. Van a primero el vino y luego el polvillo", asegura. Le gustaría encontrar a una persona que vista bien, que sea inteligente y que tenga agilidad mental para comprender bien los chistes. Además, señala que no le da gran importancia al físico.

Por las puertas del restaurante de Carlos Sobera llega Jonathan, un consultor de 34 años que viene también de la capital listo para conocer a su cita de esta noche. Se considera una persona divertida con un humor "llamativo". Sobre su gran altura dice que "me da facilidades" y también le ha servido para ligar. Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y recuerda cuánto tiempo llevan viviendo en Madrid. En este momento, Jonathan confiesa su primera impresión al ver a Shenli: "Me parece una chica espectacular, con un cuerpo perfecto, un pelo magnifico y una sonrisa perfecta".

Tras esto, Lidia Santos les acerca hasta la mesa donde van a poder descubrir si están destinados para formar una relación, o si por el contrario, se queda en una bonita amistad. El consultor no ha podido evitar ser muy caballero con su cita y le ha quitado la chaqueta momentos previos a la cena, un detalle que le ha encantado a Shenli.

Jonathan queda cautivado por este detalle de Shenli: "Me has ganado por eso"

Por otro lado, el de Madrid le cuenta que trabaja en consultoría automovilística. Cuando la soltera ha escuchado este detalle se ha sorprendido por su gran pasión por los coches: "Me encantan los coches, conduzco desde que tengo 14 años". Ahora el sorprendido es Jonathan quién se ha pronunciado muy emocionado: "Me has ganado por eso. Es la ideal. Hoy va a ser mi gran noche". Ella sin dudarlo también le ha halagado.

Sobre el sexo, Shenli le cuenta que aguanta hasta unas seis veces, sin embargo, Jonathan le propone superarlo esa misma noche: "Hay que hacerlo ocho veces. Yo voy de malo, pero soy un osito. Aún así necesito un coronel". La soltera explica a 'First Dates' que "se me da bien "enderezar hombres y otras cosas". La última pregunta del restaurante abarca las posiciones sexuales favoritas, mientras que a ella le gusta en cucharita, Jonathan tiene que frenar la conversación para comentar el calor que le está produciendo.

Después de una cena llena de química, los solteros se desplazan hasta una salita para poder tener un momento más íntimo. Después de brindar y recordarse lo mucho que se gustan, Shenli le propone besarse y él no tarda ni dos segundos en hacerlo. Sin embargo, el beso no parece estar a la altura de lo que ella espera: "Le falta un poco de práctica". Tras esto, el soltero se coloca el cojín del sofá sobre sus partes y ella sin dudarlo cree que es a causa de una erección: "Una erección es una erección así que cojín encima". Además, se lo ha dicho directamente en el final de la cita sin ningún reparo.