'First Dates' | Programa completo, en vídeo (17/12/2025)

First Dates 17 DIC 2025 - 23:35h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 17 de diciembre de 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Compartir







Fran, con 75 años ha sufrido tanto en el amor... Nos cuenta que se quedó viudo dos veces, pero aún espera un golpe de suerte con Fina, de 71. Javier, “el caballero lancelot”, dice no necesitarla. ¿Conquistará a Cristina, 56? ¡Si hasta son vecinos! Si no hay match, al menos podrán disimular en el ascensor.