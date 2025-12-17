First Dates 17 DIC 2025 - 23:41h.

Descubre al completo la cita de Javier y Cristina en 'First Dates'

Javier tiene 61 años es de Pamplona y se define como un "macho man". "Me dicen que soy internacional porque he tocado casi todos los palos. Me gustan todas las mujeres", aseguraba el pamplonés. En el amor le ha ido bastante bien aunque sus relaciones no han terminado cuajando: "Mi última pareja me dejó tocado porque era muy celosa". El soltero llega a 'First Dates' con la intención de conocer a una persona especial.

Su cita es Cristina, de 56 años y también de Pamplona. Nada más cruzar la puerta del restaurante, la soltera no tardaba en posar los ojos en su cita, percatándose de que el soltero era una persona que ya conocía. Ante este inesperado y sorprendente reencuentro, la soltera se dirigía a Lidia Torrent y, con cierta ironía, le preguntaba: "Más cerca no me lo habíais podido coger ¿no? Vecino tenía que ser" Ante la cara de incredulidad de la camarera, los solteros se explicaban:

"Somos vecinos del barrio. Yo vivo en el tercer pabellón y ella en el primero", decía Javier. "Lo conozco de toda la vida, desde pequeños" le explicaba Cristina a Lidia. Aunque los solteros se conocen desde hace muchos años nunca había pasado nada entre ellos: "Nunca habíamos coincidido como hemos coincidido hoy en la cena", declaraba Javier, quien además se confesaba sobre la soltera: "Siempre me ha parecido guapa y atractiva".

Tras este primer momento de sorpresa, los solteros se dirigían a la mesa para comenzar su cita. Mientras que Javier parecía estar encantado con la soltera, esta se confesaba: "Al conocerlo de toda la vida lo ves de manera diferente. No lo he visto nunca ni como pareja ni como nada sino ya habría tomado iniciativa. Nos cruzamos, nos decimos hola y de ahí no pasa”.

Javier y Cristina no se cierran a una relación abierta

Los solteros hablaban sobre lo que buscan en una relación y Javier lo tenía muy claro: "Que no sea celosa y que sea romántica". Lo mismo sucedía con Cristina, que explicaba de forma contundente con qué tipo de hombre quiere compartir su vida: "Me gustan los hombres con las ideas claras. Sexualmente quiero que sea activo, que no sea un muermo en la cama". Sin embargo, el soltero estaba lejos de cumplir con su prototipo: "Sé que es extrovertido, pero es una manera de extroversión que no va conmigo (...) Físicamente no me ha gustado nunca", confesaba Cristina ante las cámaras del programa.

En cuanto al sexo, los solteros se confesaban sus mayores fantasías sexuales. Él fantaseaba con hacerlo con unas trillizas, mientras que ella quería probar a tener relaciones íntimas con un cura. Además, ambos admitían que habían hecho un trío y revelaban algunas de sus experiencias más locas, por ejemplo, Javier lo hizo en un pantano delante de mucha gente y Cristina explicaba que había probado a hacer intercambio de parejas. Y es que ninguno de los dos se cierra a tener un relación abierta. Es más, la soltera admitía que era eso lo que estaba buscando.

En el momento de tomar la decisión final, Javier era el primero en responder: "Sí. Me gusta su forma de ser y su mirada. Cristina, de ti me gusta todo", decía el soltero de forma contundente. Seguidamente, Cristina contestaba si tendría una segunda cita con el soltero: "No, no tendría una segunda cita porque no es mi prototipo de persona como hombre. Es muy simpático, muy majo, pero como lo conozco de hace mucho no lo veo como otra cosa que como un vecino y un amigo".