First Dates 16 DIC 2025 - 23:23h.

Descubre al completo la cita de Elisa y Ernesto en 'First Dates'

Elisa tiene 40 años y llega desde Málaga para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera una persona rara y le encanta serlo. Nada más conocer a Carlos Sobera, él se ha interesado por el gran tatuaje de mariposa que tiene en su cuello. Ella le cuenta que representa una metamorfosis. Durante muchos años estuvo de peluquera, pero tras una lesión en la mano cerró este oficio y ahora se dedica al canto. En el amor ha tenido varias parejas, pero no le ha ido del todo bien. Espera a una persona que esté "sana de mente", que le guste su trabajo y su vida. No quiere que todo sea un tormento.

Su cita es Ernesto, un chófer de 46 años que llega desde Málaga para conocer a Elisa. Se define como un amante de todo tipo de arte, le encantan los tatuajes, la danza, las obras de teatro. Al llegar a la puerta, si Sobera ya se sorprendió con la mariposa de Elisa, ahora se quedaba perplejo ante todos los tatuajes que malagueño presentaba en su cara: "¡Joder! Esto supera lo que acabo de ver. Acabo de ver una mariposa gigante y ahora te veo a ti. Esto es un ejemplo para verlo".

Elisa y Ernesto descubren que ambos disfrutan del deporte y de la vida saludable

Nada mas presentar a Elisa a su soltero, Sobera no aguantaba las ganas de preguntarle qué es exactamente lo de su cara. Él explica que son tatuajes que representan un tipo de arte. La primera impresión de la soltera se ha guiado por los tatuajes y es que, pese a que ella tiene muchos, le gusta que las personas tengan hasta "cierto punto" y tiene claro que en la cara le parecen demasiado.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, esto se queda en una bonita amistad. Ya desde la mesa surgen las primeras conversaciones entre los solteros. Ernesto le cuenta que pertenece a una cooperativa andaluza y su mayoría de tiempo lo dedica al trabajo y al deporte. Elisa le cuenta que ella se hizo una reducción de estómago, pero su cuerpo se ha quedado encasillado: "No sé como comer menos si ya como muy poco".

A la soltera esta conversación le ha gustado porque cree que se necesita una pareja con la que compartir el hábito saludable y no alguien que te incite a comer mal. Después, la pareja se ha mostrado cada uno de sus tatuajes, pero de entrada Ernesto parece encantado con los suyos y por supuesto, con su cita.