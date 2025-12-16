First Dates 16 DIC 2025 - 22:50h.

Jesús tiene 61 años, es agricultor y llega desde Camañas, Teruel, con el fin de encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Llega con ganas de enamorarse porque para él si eso no le sucede es como "si no hubieras vivido". En su pueblo asegura que apenas hay mujeres y le resulta difícil.

A Carlos Sobera le asegura que su pueblo le encanta y que le costaría irse de allí. Su mujer ideal es una chica sencilla y tiene claro que si encontrara el amor verdadero sí se plantearía moverse de la ciudad. Su cita es Maite, una empleada del hogar de 60 años; llega desde Terrassa, Barcelona, para descubrir quién es su cita de la noche y si están hechos el uno para el otro.

Se define como una mujer "loquita" y espera que su cita sea algo más centrado para poder mantener un equilibrio. Desde la barra del restaurante la pareja comienza la cita y el soltero la sorprende con un bonito ramo de flores que ha emocionado a Maite: "Me he quedado muerta ¿Esto qué es? Me ha encantado".

Las primeras conversaciones surgen al igual que las impresiones, a la de Terrassa no le gusta su cita, pero tiene claro que "me podría adaptar" y a Jesús le parece que "no es fea, pero tampoco guapa". Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a descubrir si están hechos el uno para el otro o si por el contrario, esto se queda en una bonita amistad.

Jesús desvela si ha sentido feeling con Maite tras su cena

Sobre relaciones anteriores, Jesús le cuenta que es soltero y que nunca ha tenido hijos; simplemente estuvo con una chica un breve tiempo y finalmente no llegó a nada más. Después, confiesa que no lo ha intentado más. Maite le comenta que donde él vive seguro que hay muchas mujeres, a lo que él le aclara que no.

Jesús, después de sacar el tema de su pueblo se queda preocupado y explica a 'First Dates' la inmensa pena que le supone tener que irse alguna vez de allí. Pero, tiene por sentado que si encuentra a su persona especial le tocará hacerlo. Tras esto, han hablado sobre viajes, y el de Camañas le comenta que solo ha estado en la playa una vez al hacer la mili. Maite al escuchar esto asegura al programa que no le ve preparado para vivir en ciudad.

La soltera encamina de nuevo la conversación y le pregunta si es detallista, en este momento, recuerda lo mucho que le ha gustado que le diese esas flores. Jesús pese a mostrarse feliz por sus palabras, confirma ante el equipo del restaurante de Carlos Sobera que "no he sentido ese feeling en el que la puedes ver por ejemplo muy atractiva".